НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Рибакина: Трудно е да намеря думи благодаря Казахстан

          Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно

          31 януари 2026 | 15:42 260
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

          - Реклама -

          „Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно“, бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си. „Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време“, каза още Рибакина.

          „Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година“, добави тя.

          Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка.

          - Реклама -

          „Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните й резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно“, бяха първите дума на родената в Москва шампионка. След това тя се обърна и към феновете си. „Искам да ви благодаря за невероятната атмосфера. Подкрепата ви ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време“, каза още Рибакина.

          „Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година“, добави тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА вкара три гола и спечели последната си контрола

          Николай Минчев -
          ЦСКА спечели последната си проверка преди подновяването на сезона в родното първенство. Тимът на Христо Янев се наложи над лидера във Втора лига Дунав...
          Спорт

          Сабаленка: От отбора ми се крият, защото знаят, че не е добре за здравето им да са до мен

          Станимир Бакалов -
          Финалистката от Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка покри главата си с кърпа след загубения финал от Елена Рибакина. Това е втора поредна загуба...
          Спорт

          Нова версия за кошмара в Румъния

          Станимир Бакалов -
          Единият от оцелелите в катастрофата в Румъния, при която загинах седем фенове на ПАОК, пътуващи за мач във Франция, обяви нова версия за инцидента....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions