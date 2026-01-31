Румен Христов: ГЕРБ-СДС работи за първото място, Радев не е реална заплаха

ГЕРБ-СДС работи целенасочено за победа на предстоящите парламентарни избори, а президентът Румен Радев не се очертава като реална заплаха за тази цел. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, част от коалицията ГЕРБ-СДС, в интервю за БНТ.
Той определи като нереалистични заявките за самостоятелно мнозинство от 121 депутати, отправяни от различни политически формации, включително от среди, близки до президента.
Критика към Радев и визия за дясна политика
Румен Христов коментира и интервюто на Румен Радев в предаването „Панорама“ по БНТ, като изрази критична оценка.
По думите му дясната политика трябва да бъде фокусирана върху икономически растеж, а не върху преразпределение без реално създаване на богатство.
Като стратегическа цел Христов посочи удвояването на брутния вътрешен продукт в рамките на един управленски мандат.
Реформи, Съветът за мир и вотът в чужбина
Относно възможно сътрудничество с партия, свързана с Румен Радев, както и с ПП–ДБ, Христов подчерта, че ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности.
По темата за участието на България в Съвета за мир, иницииран от Доналд Тръмп, Христов заяви, че решението не е във вреда на страната, но е било прибързано.
Той защити и ограничаването на броя на избирателните секции в чужбина, като подчерта, че вотът зад граница не оказва решаващо влияние върху крайния резултат.
В заключение Румен Христов подчерта, че ГЕРБ-СДС остава фокусирана върху стабилност, икономически растеж и ясна евроатлантическа ориентация.