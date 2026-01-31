НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Румен Христов: ГЕРБ-СДС работи за първото място, Радев не е реална заплаха

          31 януари 2026 | 20:21 590
          Снимка: БГНЕС
          ГЕРБ-СДС работи целенасочено за победа на предстоящите парламентарни избори, а президентът Румен Радев не се очертава като реална заплаха за тази цел. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, част от коалицията ГЕРБ-СДС, в интервю за БНТ.

          „Категорично работим за първото място. Постигали сме го многократно, мобилизирани сме и сме устремени към него“, каза Христов.

          Той определи като нереалистични заявките за самостоятелно мнозинство от 121 депутати, отправяни от различни политически формации, включително от среди, близки до президента.

          „Очевидно е, че идеята за самостоятелно мнозинство беше преоценена и няма как да се случи – нито при едните, нито при другите.“

          Критика към Радев и визия за дясна политика

          Румен Христов коментира и интервюто на Румен Радев в предаването „Панорама“ по БНТ, като изрази критична оценка.

          „Моето впечатление е за уклончиви отговори, липса на отговори и непълни отговори.“

          По думите му дясната политика трябва да бъде фокусирана върху икономически растеж, а не върху преразпределение без реално създаване на богатство.

          „Социалните държави са богатите държави. Можеш да разпределяш само когато имаш какво да разпределяш.“

          Като стратегическа цел Христов посочи удвояването на брутния вътрешен продукт в рамките на един управленски мандат.

          „Говоря от името на СДС – удвояване на БВП за четири години не е лесно, но е изпълнимо.“

          Реформи, Съветът за мир и вотът в чужбина

          Относно възможно сътрудничество с партия, свързана с Румен Радев, както и с ПП–ДБ, Христов подчерта, че ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности.

          „Винаги сме се отзовавали за подкрепа на реформи, които подобряват съдебната система, стига да не са ексцентрични.“

          По темата за участието на България в Съвета за мир, иницииран от Доналд Тръмп, Христов заяви, че решението не е във вреда на страната, но е било прибързано.

          „Решението не е в ущърб на България, но беше взето прибързано и от днес за утре.“

          Той защити и ограничаването на броя на избирателните секции в чужбина, като подчерта, че вотът зад граница не оказва решаващо влияние върху крайния резултат.

          „Гласовете от чужбина формират обикновено до 3–4 депутати и не променят мнозинството в парламента.“

          В заключение Румен Христов подчерта, че ГЕРБ-СДС остава фокусирана върху стабилност, икономически растеж и ясна евроатлантическа ориентация.

