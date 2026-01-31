НА ЖИВО
      събота, 31.01.26
          Рупанов дебютира с победа за Гурник Забже

          21-годишният българин цял мач на терена

          31 януари 2026 | 19:17
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим Гурник Забже, който победи Пяст Гливице с 2:1. 21-годишният българин започна титуляр в центъра на атаката на домакините и остана цял мач на терена.

          Французинът Кентен Боагар изведе Пяст напред в резултата в 25-ата минута, но четвърт час по-късно Ерик Янза изравни за Гурник.

          Малко след подновяването на играта украинският халф Максим Хлан донесе победата на тима на Рупанов.

          Бившият нападател на Левски отправи два удара към вратата на съперника.

          Гурник Забже е на първо място в класирането с 33 точки от 19 мача – с 3 повече от Висла Плоцк, който обаче има и една среща по-малко.

          Спорт

          Арсенал разби Лийдс и се върна към победите във Висшата лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал стигна до категорична победа с 4:0 като гост на Лийдс в двубой от 24-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев започна като...
          Спорт

          Обявиха съдията на Лудогорец – Левски

          Станимир Бакалов -
          Мариян Гребенчарски беше определен за главен съдия на срещата за BET.bg Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Мачът е във вторник (3 февруари)...
          Спорт

          Ботев (Пд) завърши подготовката с успех

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) завърши с категоричен успех контролните срещи от зимната си подготовка. "Канарчетата" надиграха втородивизионния ФК Севлиево с 4:0 като домакини на клубната си...
