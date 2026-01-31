Рупанов дебютира с победа за Гурник Забже

Доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим Гурник Забже, който победи Пяст Гливице с 2:1. 21-годишният българин започна титуляр в центъра на атаката на домакините и остана цял мач на терена.

Французинът Кентен Боагар изведе Пяст напред в резултата в 25-ата минута, но четвърт час по-късно Ерик Янза изравни за Гурник.

Малко след подновяването на играта украинският халф Максим Хлан донесе победата на тима на Рупанов.

Бившият нападател на Левски отправи два удара към вратата на съперника.

Гурник Забже е на първо място в класирането с 33 точки от 19 мача – с 3 повече от Висла Плоцк, който обаче има и една среща по-малко.