Руският производител на електромобили Atom финализира подготовката за официалния си пазарен дебют, като първите бройки ще се появят в шоурумите през април 2026 г. Компанията вече е разпределила началните производствени слотове за 105 000 клиенти, направили своите предварителни поръчки още през 2023 г. Стратегията на марката включва и приоритетно снабдяване на таксиметрови паркове и услуги за споделено пътуване, с цел бързо насищане на големите градски центрове.

Моделът е проектиран като градски автомобил със задно задвижване, разчитащ на електромотор с мощност 204 конски сили. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 8 секунди. Енергията се съхранява в литиево-йонна батерия с капацитет 77 kWh, разработена в Калининград. Тя е специално конструирана с интегрирано термично управление, за да издържа на суровите зимни условия. По официални данни на WLTC пробегът достига 500 км, като реалните тестове показват устойчивост от 350 км дори при екстремни температури от -20 °C. За динамичния градски ритъм е предвидено бързо зареждане, което добавя 100 км пробег само за осем минути.

Интериорът на Atom се отличава с радикален отказ от традиционното арматурно табло. Вместо него, водачът получава информация чрез хед-ъп дисплей (HUD), прожектиращ телеметрията директно върху предното стъкло. Второстепенните функции се управляват чрез сензорен екран, вграден в самия център на волана. Електромобилът оперира със собствена система „Atom OS“, която поддържа магазин за приложения „Atomverse“ и асистенти за шофиране от ниво 2.5, включително автоматично паркиране и следене на пътната лента.

Цената на електромобила е фиксирана на 3,9 милиона рубли. За клиентите, които изберат покупка чрез кредит или лизинг, държавната субсидия от 925 000 рубли намалява ефективната стойност до около 3 милиона рубли. Това позиционира Atom като директен конкурент на вносните китайски модели на руския пазар. Производителят обезпечава качеството с гаранция от 8 години или 200 000 километра пробег.