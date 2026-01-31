НА ЖИВО
          Сабаленка: От отбора ми се крият, защото знаят, че не е добре за здравето им да са до мен

          "Не знам какво да кажа... освен да поздравя Елена за нейното представяне", каза състезателката от Беларус

          Финалистката от Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка покри главата си с кърпа след загубения финал от Елена Рибакина. Това е втора поредна загуба за нея в мач за трофея в Мелбърн след поражението от Мадисън Кийс преди година.

          „Не знам какво да кажа… освен да поздравя Елена за нейното представяне“, каза състезателката от Беларус.

          „Надявам се следващата година да бъде по-добра за мен тук и титлата да е за нас“, каза още тя на корта.

          Малко по-късно Сабаленка бе много по-спокойна и усмихната на пресконференцията си след мача. „Отборът ми се крие и не искат да се срещнат с мен, защото знаят, че не е добре за здравето им да бъдат до мен в този момент“, пошегува се тя.

