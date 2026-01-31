Съединените щати навлязоха в режим на частично спиране на работата на федералното правителство, след като Конгресът не успя да постигне съгласие за финансирането преди крайния срок. Кризата настъпи в полунощ на 31 януари, а основната причина за законодателната безизходица е остър спор около бюджета на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), съобщава The Guardian.

Ситуацията се усложни, въпреки че на 30 януари Сенатът (горната камара на Конгреса) успя да одобри пакет от законопроекти, които гарантират работата на повечето ключови институции. Сред осигурените ведомства са Пентагона, Държавната агенция, Министерството на финансите, Министерството на труда и Министерството на здравеопазването. Техният бюджет е подсигурен до края на фискалната година, приключваща на 30 септември. Въпреки това, пакетът не успя да предотврати спирането на работата на други звена.

Изданието уточнява конкретните параметри на ситуацията: „Частично спиране на работата на федералното правителство започна в полунощ на 31 януари поради липса на финансиране“.

Основната пречка се оказа изключването на финансирането за Министерството на вътрешната сигурност от общия пакет. Това стана по настояване на представителите на Демократическата партия след тежък инцидент в Минеаполис, Минесота, при който американски граждани загубиха живота си след стрелба от агент на граничния патрул. Демократите призоваха за преразглеждане на законопроекта за DHS в светлината на трагедията. В момента текат преговори за реформа на Имиграционната и митническа служба (ICE), като се предвижда финансирането на DHS да бъде удължено само за две седмици на сегашните нива.

Процедурата по възобновяване на работата на правителството зависи от Камарата на представителите, която ще се върне в заседателна зала на 2 февруари. Законопроектите, приети от Сената, трябва да получат одобрение и от долната камара, след което да бъдат изпратени за подпис до президента на САЩ Доналд Тръмп. Ако Камарата действа експедитивно и президентът подпише документите още същия ден, спирането може да бъде отменено на 2 февруари, но е възможно процесът да се забави.

Настоящата криза следва период на политическо напрежение. По-рано, на 12 ноември 2025 г., Доналд Тръмп подписа закон, с който удължи финансирането на правителството до 30 януари. Това действие тогава сложи край на рекордно затваряне на администрацията в историята на САЩ, което бе отменено на 43-ия ден. Тогавашното спиране започна в полунощ на 1 октомври поради липса на консенсус между Републиканската и Демократическата партия относно разходни пера, включително здравеопазването, като двете страни си разменяха взаимни обвинения за ситуацията.