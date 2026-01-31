Стотици на протест в Швейцария с искане за истина месец след трагичния пожар в Кран-Монтана

Няколкостотин души излязоха на протест в Швейцария с искане за „справедливост и истина“, месец след опустошителния пожар в бар в ски курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а 155 бяха ранени, повечето от тях тийнейджъри и млади хора, предаде АФП.

Демонстрацията се проведе в Лютри, предградие на Лозана, откъдето произхождат част от жертвите на пожара, избухнал в новогодишната нощ на 1 януари. Сред участниците бяха близки и приятели на загиналите, като някои носеха бели рози, а други – плакати с надпис „Не сте сами“.

„Тристан щеше да навърши 18 години след четири месеца, но днес съм майка и на още 155 жертви“, каза Винсиан Стюки, загубила сина си, докато държеше негова снимка. „Ще търсим истината докрай“, подчерта тя.

Шествието започна от стадиона на местния футболен клуб, който е загубил седем свои играчи в пожара. Участниците спряха пред църква, където камбаните биха в продължение на пет минути, а много от присъстващите положиха цветя, след което маршът се върна обратно към стадиона.

Пожарът избухна в подземната танцова зала на бара „Льо Констеласион“, който е бил препълнен по време на новогодишното празненство. По данни на прокуратурата бенгалски огньове, прикрепени към бутилки шампанско, са подпалили акустичната изолация на тавана, което е довело до бързо разпространение на пламъците.

Повечето пострадали са швейцарски граждани, но сред загиналите и ранените има представители на общо 19 националности, което превърна трагедията в една от най-тежките в страната през последните десетилетия.

По информация на медиите е започнало наказателно разследване срещу бивш служител, отговарял за проверките по безопасността на бара. Той е третото обвиняемо лице, след собствениците на заведението – френска двойка. Местните власти съобщиха, че от 2019 г. в бара не е извършвана ежегодна проверка за безопасност.

„Искам да разбера защо децата, включително моят син, не са успели да излязат навреме“, заяви Летисия Бродар-Ситр, загубила детето си в пожара.

„Трагедия с такъв мащаб неизбежно поражда сериозни въпроси. Разследването трябва да бъде ясно, обективно и водено от компетентни хора“, подчерта Александър Фльори, баща на младеж, който все още е хоспитализиран.

Протестът показа, че общественият натиск за пълно разкриване на отговорността няма да отслабне, докато не бъде установена цялата истина за една от най-трагичните нощи в новата история на Швейцария.