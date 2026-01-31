Предложението на руския президент Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не трябва да се тълкува като жест на уверен главнокомандващ, а по-скоро като отчаян ход на лидер, чиято армия е изправена пред реален риск от колапс. Тази теза развива Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от британската армия и колумнист на авторитетното издание The Telegraph.

Според военния експерт, състоянието на руските въоръжени сили бележи дълбок упадък, който Кремъл се опитва да прикрие. Анализът посочва, че Путин е прибегнал до закупуването на 15 000 войници от Северна Корея, докато руски вербовчици активно търсят наемници в Африка. Ситуацията с човешкия ресурс е толкова критична, че затворите вече са опразнени, а на фронтовата линия се връщат дори тежко ранени затворници.

Особено тревожни са съобщенията, че сред върнатите в битка има хора с ампутирани крайници, които не са получили протези и се налага да воюват с патерици. Тези действия разкриват две ключови тенденции според Бретън-Гордън.

Загуба на бойна ефективност

Независимите анализи сочат, че напредъкът на руската армия е по-бавен дори от този на армиите по време на Първата световна война, но с цената на огромни човешки жертви. Данните показват, че през последните две години Русия е успяла да превземе малко над 1% от територията на Украйна. Цената за това е над 500 000 убити и ранени, като загубите продължават да възлизат на около 1000 души дневно.

„Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив, за да „поемат куршумите“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще остане без боеприпаси. Това ще се случи само ако ние на Запад го позволим“, категоричен е анализаторът.

Отношението на Кремъл към собствения народ

Втората важна тенденция е пълното пренебрежение на властта към руските граждани. Докато населението се сблъсква с осакатяваща инфлация и рязко покачване на лихвените проценти, Москва насочва целия си останал ресурс към производство на ракети и дронове за атаки срещу Киев, вместо да облекчи икономическото положение в страната.

„За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако изобщо струват“, подчертава авторът в The Telegraph.

Възможност за решителен обрат

Бретън-Гордън смята, че ако тази картина отразява реалното състояние на руската армия, то дори малко увеличение на западната помощ би могло да обърне хода на войната в полза на Украйна. Според него Киев трябва да преговаря от позиция на силата, а не да се поддава на натиск.

„Всички признаци сочат, че руската армия се приближава към своя връх. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като дресирана мечка, за да угоди на Вашингтон, отдавайки се на фантазиите на Москва“, пише той.

Анализаторът заключава, че изчерпването на човешкия ресурс на Русия създава момент на истински лост за влияние. В този контекст Доналд Тръмп има реална възможност да съдейства за мир, но само ако насочи натиска си към правилната цел – Владимир Путин, който единствен може да сложи край на конфликта.