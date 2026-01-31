НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          Венецуела освобождава политическите си затворници

          31 януари 2026 | 12:48
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Във Венецуела предстои знаково развитие на политическата криза, след като стана ясно, че хиляди политически затворници ще бъдат освободени. Новината бе съобщена от временния президент на страната, който направи официално изявление за въвеждането на всеобща амнистия.

          Този ход се разглежда като опит за деескалация на напрежението в южноамериканската държава. Паралелно с освобождаването на задържаните, държавният глава анонсира и планове за провеждане на съдебна реформа, която да промени начина на функциониране на правораздавателната система.

          Реакцията на опозицията не закъсня, като бе поставен акцент върху причините за това внезапно решение. Лидерът на опозиционните сили Мария Корина Мачадо изрази мнение, че промяната в курса на управлението не е доброволна, а е следствие от международни действия. В своя коментар тя бе категорична, че „подобни действия са резултат от „натиск“ от страна на САЩ“.

          Решението за амнистия и реформа идва в момент на изострено политическо противопоставяне, като тепърва ще се изясняват конкретните параметри и срокове за освобождаването на задържаните граждани.

