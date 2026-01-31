НА ЖИВО
          Виктор Орбан: Европейците не искат да финансират Украйна и не я желаят в ЕС

          31 януари 2026 | 17:10 1065
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Унгарският министър-председател Виктор Орбан изрази категорична позиция относно нагласите на европейските граждани спрямо продължаващата подкрепа за Киев. Според неговото изявление, направено днес, жителите на страните от Европейския съюз не желаят да финансират Украйна, както и не подкрепят нейното присъединяване към общността.

          Коментарът на унгарския лидер бе разпространен чрез социалната платформа X, където той очерта и визията си за бъдещото поведение на западноевропейските лидери под натиска на общественото мнение.

          „Европейците не искат парите им да се пилеят за Украйна и не искат Украйна в ЕС. Ако Централна Европа издържи, Западна Европа ще последва примера им и ще принуди лидерите си да променят курса“, написа Виктор Орбан в своята публикация.

          Това изказване идва в момент на значително обтягане на отношенията между Будапеща и Киев. През последните дни дипломатическият тон между двете съседни държави се изостри драстично, като основната причина са дълбоките разногласия относно начините за прекратяване на руско-украинската война.

          Напрежението ескалира до размяна на тежки обвинения на високо ниво. Докато от страна на Киев бяха отправени директни заплахи срещу унгарския премиер, властите в Будапеща отговориха с остра критика, обвинявайки Украйна в опит за неправомерна намеса във вътрешните работи и изборния процес на Унгария.

