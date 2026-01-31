НА ЖИВО
          Взривът в жилищна сграда в Бандар Абас е причинен от изтичане на газ

          31 януари 2026 | 20:26
          Снимка: X / @TehranTimes79
          Експлозията, за която беше съобщено в събота в жилищна сграда в южния ирански град Бандар Абас на брега на Персийския залив, е резултат от изтичане на газ. Това съобщи началникът на местната противопожарна служба.

          „Първоначалната причина за инцидента в сградата в Бандар Абас е изтичане и натрупване на газ, довело до експлозия. Това е първоначалната версия“, заяви Мохамед Амин Лягат в коментар, излъчен по държавната телевизия.

          В събота бяха регистрирани и други отделни инциденти на различни места в Иран, но местните медии бързо отхвърлиха всякаква връзка с нападение или саботаж.

          Това се случва на фона на повишено напрежение, след като Доналд Тръмп отправи заплахи за евентуални военни удари срещу Ислямската република, но към момента няма данни експлозията да е свързана с подобни сценарии.

