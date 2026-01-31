НА ЖИВО
          Зеленски: Очакваме отговор от САЩ за нови срещи за прекратяване на войната

          31 януари 2026 | 22:56
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските преговарящи очакват отговор от Съединените щати за следващи срещи, посветени на прекратяването на войната с Русия, предаде АФП.

          Вечерното му обръщение в събота подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен.

          „Украйна е готова да работи във всички работни формати. Важно е да има резултати и срещите да се състоят. Разчитаме на срещи още следващата седмица и се подготвяме за тях“, подчерта Зеленски.

          Изявлението му дойде, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че е провел „продуктивни и конструктивни“ разговори с руския представител Кирил Дмитриев във Флорида.

          Екипи от Украйна и Русия проведоха срещи на 23 и 24 януари в Абу Даби – първите преки преговори в рамките на инициатива, подкрепяна от президента на САЩ Доналд Тръмп, с цел постигане на край на войната. Тогава страните се договориха разговорите да бъдат подновени на 1 февруари.

          На 29 януари обаче Зеленски намекна, че датата и мястото на следващите разговори могат да бъдат променени, заради нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран.

          Съединените щати твърдят, че страните са близо до споразумение, но по информация на Киев засега няма постигнат компромис по ключовия въпрос за териториите в евентуално следвоенно уреждане.

