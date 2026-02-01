Интеграцията на Албания в Европейския съюз е напълно постижима цел в рамките на настоящото десетилетие, заяви докладчикът за страната в Европейския парламент Андреас Шидер. По време на посещение в албанския град Вльора, той очерта оптимистичен хоризонт за евроатлантическия път на страната.

Според оценката на Шидер, ако албанският парламент и правителство успеят да запазят сегашния ритъм на прилагане на ключовите реформи, пълноправното членство в Общността може да стане факт още в рамките на мандата на настоящия Европейски парламент, който приключва в края на 2029 г.

Дипломатически форум във Вльора

Изявлението беше направено по време на форума „Още няколко стъпки към ЕС“. Събитието е организирано от посланика на Албания в Австрия Фате Веляй, като в него взеха участие акредитираните в страната посланици на държавите членки на ЕС, както и министърът на външните работи на Албания Елиса Спиропали.

В рамките на дискусията Шидер изрази категорична позиция относно бъдещето на региона, заявявайки, че Европа ще бъде цялостна едва когато всички страни от Западните Балкани, и в частност Албания, станат неразделна част от нея.

„Европейският съюз остава най-големият политически проект в историята“, подчерта австрийският евродепутат пред участниците във форума.

Реформи и ползи за обществото

Докладчикът на ЕП отбеляза напредъка на Тирана по пътя към Брюксел. „Откакто получи статут на кандидатка, Албания естествено се ангажира да постига бърз напредък и да прилага реформи“, посочи той.

Шидер акцентира върху факта, че евроинтеграцията не е просто административен процес, а трансформация, която директно повишава качеството на живот.

„Отвъд техническите аспекти, отнасящи се до съдебната система, икономическата модернизация, публичната администрация, повишената медийна прозрачност, образованието и други сфери, членството в ЕС носи на гражданите, особено на младите хора, по-висок стандарт на живот, като същевременно включва ползи, предизвикателства и отговорности във всички сектори“, добави Андреас Шидер.

Национална кауза

В своето обръщение евродепутатът наблегна на нуждата от широка обществена ангажираност, изтъквайки, че евроинтеграцията е проект на цялото общество, а не само на политическия елит.

„Интеграцията в ЕС не е само правителствен проект, но и проект на цялото общество: бизнес, работници, ученици, студенти, учени и всеки гражданин. Всеки трябва да се включи в това начинание. Това беше мечта през 1990-те години и ние в Австрия споделяхме тази мечта още преди да се присъединим към ЕС. Сега виждам същата мечта в Албания“, сподели той.

В заключение докладчикът на ЕП обобщи взаимната полза от процеса на присъединяване: „Вярвам, че разширяването не е само усилие от страна на Албания, но и възможност за целия Европейски съюз“.