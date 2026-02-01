НА ЖИВО
          Александър Николов: Сделката за „Лукойл“ може да е сигнал за край на войната и нова роля на България в енергийната карта

          1 февруари 2026 | 20:32
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Евентуалната покупка на активите на „Лукойл“ от американската инвестиционна компания Carlyle може да бъде първият реален знак, че войната в Украйна върви към прекратяване, заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в интервю за Нова тв.

          „Това е може би най-важното в чисто човешки план“, подчерта Николов, коментирайки възможната сделка.

          По думите му Carlyle разполага с огромно портфолио в търговията с енергийни продукти, а подобна инвестиция би променила начина, по който България се възприема на международната сцена.

          „България е ключова за региона заради локацията си, инфраструктурата и възможностите, с които разполага. Ние сме вратата от изток към запад – и за Китай, и за САЩ, и за Европа“, обясни бившият енергиен министър.

          Американската частна инвестиционна компания Carlyle обмисля покупка на активите на Лукойл, включително и тези в България. Стойността на международните активи на „Лукойл“ се оценява на около 22 млрд. долара, като конкретната сума по евентуалната сделка все още не е известна. Николов уточни, че Carlyle е обявила преговори с три фонда от Абу Даби, а финализирането ще премине през всички регулаторни процедури.

          Бившият министър подчерта, че държавата и в момента разполага с всички механизми да гарантира работата на стратегически най-важното предприятие за икономиката – рафинерията в Бургас. Той обаче предупреди, че е притеснително, че няма подготвен резервен сценарий, ако сделката не се реализира, при положение че 19 април – ключова дата, наближава.

          „Причината за санкциите е войната в Украйна. Дали ще се удължи дерогацията, зависи от това как вървят преговорите за войната“, каза още Николов.

          Според него следващото правителство ще бъде изправено пред редица сложни решения, свързани с „Лукойл“, но фокусът трябва да бъде върху ролята на държавата, а не върху това кой ще е новият собственик.

          По отношение на цените на горивата Николов заяви, че те зависят пряко от това как държавата си върши работата, като не изключи и възможността за целенасочено създаване на криза.

          „В последните 20 години секторът на енергетиката често се използва политически. През последните 3–4 години много хора плашеха населението – било с еврото, било с газа, било с „Топлофикация – София““, коментира той.

          Николов се спря и на договора с турската компания Боташ, подписан през януари 2023 г. Той припомни изказване на тогавашния директор на Булгаргаз Деница Златева пред парламента:

          „Тя обяснява в прав текст, че всички условия, поставени от „Булгаргаз“ по време на преговорите, не са били приети, с изключение на едно. Тогава защо договорът е подписан с фанфари?“, попита риторично Николов.

          По думите му договорът е подписан по политически причини, като от 2023 г. насам е имало възможност той да бъде предоговорен по начин, изгоден и за двете страни, но такова желание не е проявено.

          „В момента този договор е удобна дъвка и инструмент за контрол“, заключи бившият министър на енергетиката.

