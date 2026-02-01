Александър Николов: Сделката за „Лукойл“ може да е сигнал за край на войната и нова роля на България в енергийната карта

Евентуалната покупка на активите на „Лукойл“ от американската инвестиционна компания Carlyle може да бъде първият реален знак, че войната в Украйна върви към прекратяване, заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в интервю за Нова тв.

„Това е може би най-важното в чисто човешки план“, подчерта Николов, коментирайки възможната сделка. - Реклама -

По думите му Carlyle разполага с огромно портфолио в търговията с енергийни продукти, а подобна инвестиция би променила начина, по който България се възприема на международната сцена.

„България е ключова за региона заради локацията си, инфраструктурата и възможностите, с които разполага. Ние сме вратата от изток към запад – и за Китай, и за САЩ, и за Европа“, обясни бившият енергиен министър.

Американската частна инвестиционна компания Carlyle обмисля покупка на активите на Лукойл, включително и тези в България. Стойността на международните активи на „Лукойл“ се оценява на около 22 млрд. долара, като конкретната сума по евентуалната сделка все още не е известна. Николов уточни, че Carlyle е обявила преговори с три фонда от Абу Даби, а финализирането ще премине през всички регулаторни процедури.

Бившият министър подчерта, че държавата и в момента разполага с всички механизми да гарантира работата на стратегически най-важното предприятие за икономиката – рафинерията в Бургас. Той обаче предупреди, че е притеснително, че няма подготвен резервен сценарий, ако сделката не се реализира, при положение че 19 април – ключова дата, наближава.

„Причината за санкциите е войната в Украйна. Дали ще се удължи дерогацията, зависи от това как вървят преговорите за войната“, каза още Николов.

Според него следващото правителство ще бъде изправено пред редица сложни решения, свързани с „Лукойл“, но фокусът трябва да бъде върху ролята на държавата, а не върху това кой ще е новият собственик.

По отношение на цените на горивата Николов заяви, че те зависят пряко от това как държавата си върши работата, като не изключи и възможността за целенасочено създаване на криза.

„В последните 20 години секторът на енергетиката често се използва политически. През последните 3–4 години много хора плашеха населението – било с еврото, било с газа, било с „Топлофикация – София““, коментира той.

Николов се спря и на договора с турската компания Боташ, подписан през януари 2023 г. Той припомни изказване на тогавашния директор на Булгаргаз Деница Златева пред парламента:

„Тя обяснява в прав текст, че всички условия, поставени от „Булгаргаз“ по време на преговорите, не са били приети, с изключение на едно. Тогава защо договорът е подписан с фанфари?“, попита риторично Николов.

По думите му договорът е подписан по политически причини, като от 2023 г. насам е имало възможност той да бъде предоговорен по начин, изгоден и за двете страни, но такова желание не е проявено.