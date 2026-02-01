Барселона победи Елче с 3:1

Барселона победи като гост Елче с 3:1 в среща от 22-ия кръг на испанската Ла Лига, с което се откъсна на четири точки пред Реал Мадрид преди двубоя на „кралете“ с Райо Валекано.

Барселона поведе в резултата още в 6-ата минута. Дани Олмо изведе Ламин Ямал сам срещу Иняки Пеня, като 18-годишното крило преодоля стража и вкара на празна врата. Засада бе покрита от бранител на домакините.

10 минути по-късно Алехандро Балде намери Олмо в наказателното поле. Изстрелът на втория бе неточен. Малко след това и Феран Торес не намери целта.

В следващите минути играчите на Елче се активизираха и на няколко пъти създадоха напрежение пред вратата на Жоан Гарсия, без да се стига до намеса на стража на каталунците.

В 28-ата минута гостите бяха много близо до изравняването. След пробив на Рафиня топката стигна до Олмо, чийто удар срещна напречната греда.

Само минута по-късно домакините изравниха. Херман Валера изведе Алваро Родригес зад високо изнесената отбрана на Барселона. 21-годишният нападател напредна и преодоля Гарсия с удар към долния ляв ъгъл.

Отборът на Ханзи Флик можеше бързо да възстанови аванса си в 32-ата минута. След рикошет топката се озова във Феран, който от близко разстояние прати изстрела си в напречната греда. Седем минути след това Пеня отрази опит на Ямал.

Барселона отново излезе напред в резултата в 40-ата минута. Феран отигра технично към Френки де Йонг, който запази добре топката и върна към нападателя. Испанският национал реализира с мощен удар, попаднал под напречната греда.

Последваха възможности за Фермин Лопес и Рафиня, но до ново попадение за Барса не се стигна.

Във втората минута на добавеното време на първата част удар на Феран бе изчистен от бранител на домакините от голлинията.

В 50-ата минута Родригес можеше да вкара втория си гол в срещата, но опитът му премина на сантиметри покрай десния страничен стълб.

Жоан Гарсия извади топката от мрежата си за втори път две минути по-късно, но попадението не бе признато заради засада.

Домакините имаха още един отличен шанс в 63-ата минута. Адам Боаяр обаче стреля изключително неточно от добра позиция в пеналтерията.

Две минути след това Фермин беше спрян от Пеня, а в 68-ата минута Маркъс Рашфорд не успя да се разпише, въпреки че бе очи в очи със стража на Елче.

Четири минути след това все пак англичанинът успя да вкара. Ламин нахлу в пеналтерията и центрира, защитник на домакините не успя да изчисти добре и Рашфорд нямаше как да пропусне от близко разстояние.

В 82-ата минута Сепада бе спрян от Гарсия и това бе последното по-сериозно положение в срещата.