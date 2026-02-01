Биткойн регистрира рекорден спад, доверието на инвеститорите в криптовалутата спада

По време на съботната търговия в САЩ цената на биткойн падна под 80 000 долара, най-ниското ѝ ниво от април 2025 г., съобщава Bloomberg.

„Спадът се случи на фона на ниска ликвидност и ограничен интерес за покупка, изостряйки спада, който унищожи повече от 30% от най-голямата криптовалута в света“, се казва в доклада.

По време на търговията в Ню Йорк в събота биткойн загуби 7,1% от стойността си, падайки до 78 100 долара. Други криптовалути паднаха още повече: Ethereum загуби повече от 10%, а Solana – 11%.

В резултат на това общата стойност на пазара на криптовалути е намаляла с приблизително 111 милиарда долара през последните 24 часа.

Bloomberg отбелязва, че този спад изостря продължаващото от известно време разочарование на инвеститорите от биткойн, който не успя да реагира на поредица от пазарни събития, които преди това повишиха цената му. Експертите отбелязват, че криптовалутите, които наскоро се смятаха за сигурно убежище за активи по време на недоверие към фиатните валути, вече не изпълняват тази функция и инвеститорите се върнаха към среброто и златото, тъй като доларът отслабва.

Като се има предвид, че малките инвеститори също проявяват малък интерес към криптовалутите напоследък, пазарният анализатор Джон Тодаро прогнозира, че обемите на търговия с криптовалути ще останат ниски поне още „едно до две тримесечия“.

Биткойн в свободно падане

След победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ през 2024 г., инвеститорите първоначално реагираха с повишен интерес към биткойн. Това се дължи на очакванията за по-благоприятни политики за крипто пазара: Тръмп обеща да подкрепи иновациите, критикува прекомерната регулация и позволи либерализация на подходите към цифровите активи.

На този фон някои инвеститори разглеждаха биткойн като печеливш актив в случай на разхлабване на държавния контрол и като хеджиране срещу потенциални рискове за бюджета и дълга на САЩ, което допринесе за растежа на цената му. В края на януари 2025 г. биткойнът достигна първия си ценови пик от 104 000 долара.

Последва обаче корекция на пазара и преразглеждане на първоначалните очаквания. Стана ясно, че формулирането на действителната политика на новата администрация отнема повече време, а конкретните регулаторни решения относно криптовалутите остават несигурни или компрометирани. През април 2025 г. биткойнът потъна до 75 000 долара след решението на Тръмп да наложи тарифи върху целия внос от САЩ.

Растежът на биткойн обаче се възобнови и до октомври ключовата криптовалута достигна 124 000 долара. Този пик бележи началото на спад, който продължава и до днес.