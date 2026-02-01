Бившият министър на външните работи на Словакия Мирослав Лайчак официално подаде оставка от поста си на съветник на словашкото правителство. Решението му идва непосредствено след публикуването на нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник и финансист Джефри Епстийн. Новината беше потвърдена от агенциите ТАСР и ДПА.

- Реклама -

Лайчак е връчил молбата си за напускане лично на министър-председателя Роберт Фицо. Премиерът е приел оставката, като същевременно е изразил съжаление за оттеглянето на дипломата. Според информация на БТА, Фицо е подчертал, че с този акт страната губи един изключително опитен експерт в сферата на външната политика.

Поводът за оттеглянето са разпространени чатове в словашки новинарски сайт, за които се твърди, че са част от мащабния масив документи, разкрит от Министерството на правосъдието на САЩ. Според изнесените данни, комуникацията съдържа индикации, че Джефри Епстийн е предлагал млади жени на словашкия дипломат. Мирослав Лайчак категорично отхвърли тези твърдения. В своя защита той заяви, че никога не е водил разговори с Епстийн на тема жени.

Професионалната биография на Лайчак е тясно свързана с висшата дипломация. Той заемаше поста министър на външните работи на Словакия в два периода – през 2009–2010 г. и по-късно от 2012 г. до 2020 г. Международната му кариера включва и председателство на Общото събрание на ООН в периода от септември 2017 г. до септември 2018 г.

Скандалът се разрази на фона на мащабното разкриване на информация от страна на американските власти. Министерството на правосъдието на САЩ направи обществено достояние над 3 милиона страници документи, хиляди видеозаписи и над 100 000 снимки, свързани с разследването срещу Епстийн. Нюйоркският финансист бе обвиняван в организиране на мрежа за сексуално насилие над непълнолетни момичета и осигуряване на млади жени за влиятелни личности. Джефри Епстийн почина в ареста през 2019 г. на 66-годишна възраст, като официалната версия за смъртта му е самоубийство.