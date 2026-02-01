Борусия Дортмунд трепери до края, но обърна последния

Борусия Дортмунд победи Хайденхайм с 3:2 като домакин в двубой от 20-ия кръг на Бундеслигата и по този начин скъси изоставането си от лидера в класирането Байерн Мюнхен на 6 точки. Триумфът за “жълто-черните” дойде след 2 гола на Серу Гираси, единият от дузпа, и попадение на Валдемар Антон, като по този начин хората на Нико Ковач вече имат 45 точки на второто място. Головете за Хайденхайм, който остава на дъното с 13 точки, вкара Юлиан Нийхаус.

На пълния “Сигнал Идуна Парк” домакините можеха да поведат в 22-ата минута, но Диант Рамай спаси удар с глава на Нико Шлотербек.

Три минути след това гол на Патрик Майнка за Хайденхайм не бе зачетен заради фил в атака.

В 27-ата минута Грегор Кобел бе на мястото си и спаси изстрел след добавка на Ерен Динкчи.

След половин час игра пък Шлотербек прати топката над вратата при удар с глава след центриране от корнер.

В 38-ата минута Борусия пропусна нов златен шанс, след като Серу Гираси уцели напречната греда.

Минута преди края на редовното време на първата част Ян Коуто центрира от ъглов удар, като вратарят на гостите изпусна топката и тя стигна на пътя на Валдемар Антон, който я прати в мрежата!

В добавеното време на първото полувреме защитник на Борусия блокира изстрел на Юлиан Нийхаус, но топката се върна при халфа и той не сбърка при добавката – 1:1!

Второто полувреме започна по прекрасен начин за гостите, тъй като още в 48-ата минута те стигнаха до обрат, когато Динкчи подаде към Нийхаус и той с удар от дистанция матира Грегор Кобел – 2:1 за Хайденхайм!

Борусия Дортмунд постепенно се съвзе от удара по амбициите си и започна да притиска Хайденхайм, като в 65-ата минута получи дузпа за игра с ръка на Никлас Дорш при опит за центриране на Максимилиан Байер в наказателното поле. Зад топката застана Серу Гираси, който в 68-ата минута с доза късмет простреля мрежата, макар Диант Рамай да успя да докосне топката!

Още при следващата атака защитата на Хайденхайм рухна, след като Борусия направи светкавична контраатака, при която Байер напредна отдясно и центрира ниско в наказателното поле. Там Гираси стреля, като с помощта на рикошет топката влетя в мрежата на Хайденхайм – 3:2 и обрат за Борусия Дортмунд!

Вестфалци можеха да стигнат до 4-и гол, след като в 82-ата минута получиха втора дузпа, този път за фал на Тим Зиерзлебен срещу Гираси. Деветката на Дортмунд застана зад топката в търсене на своя хеттрик, но ударът му от бялата точка в 85-ата минута бе неточен и топката отиде в трибуните!

Във втората минута от продължението Хайденхайм можеше да изравни, но удар на Арийон Ибрахимович мина покрай лявата греда. Този пропуск не спря гостите, които продължиха да натискат в търсене на изравняване, а в 6-ата минута от добавеното време Микел Кауфман Сьоренсен стреля над вратата.

До края на срещата до нов гол така и не се стигна и по този начин Борусия Дортмунд скъси изоставането си до лидера Байерн Мюнхен до само 6 точки!