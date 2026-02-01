НА ЖИВО
          „БУЛЕКЗИТ“: Учредяването на национално движение за излизане от ЕС (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Гледайте на живо учредителната конференция на движението

          1 февруари 2026 | 16:08 1650
          Снимка: Facebook/Недялко Недялков
          Гражданско движение „Фронт за лева“, движение „23 септември“ и техни съмишленици основават в НДК Национално движение за излизане на България от Европейския съюз и еврозоната. Сред основателите е водещият на предаването „Контра“ по телевизия „Евроком“ Страхил Ангелов.

          В четвъртък на пресконференция основателите поканиха всички, борещи се за българския лев, да се присъединят към тях и да подпишат учредителната декларация на движението. Те изрично подчертаха, че организацията не е партийна.

          Днес е и денят, в който приключи едномесечният период на двойно обращение на лева и еврото.

