Десет от ПСЖ се върнаха на челото в Лига 1

Пари Сен Жермен постигна труден успех с 2:1 в гостуването си на Страсбург в мач от 20-ия кръг на Лига 1. Домакините пропуснаха дузпа чрез Хоакин Паникели в 20-ата минута и само две минути след това вече губеха в резултата след попадение на Сени Маюлу (22’). Домакините дадоха подобаващ отговор с гол на брата на Дезире Дуе, който бе оставен на пейката за старта на двубоя от Луис Енрике, Гела Дуе (27’). През втората част Ашраф Хакими бе изгонен в 74-ата минута, но въпреки това неговият партньор на другия фланг Нуно Мендеш (81’) донесе успеха на парижани. С този успех ПСЖ си върна първата позиция, изпреварвайки Ланс с две точки. Това е изключително ценен успех и тъй като идва точно преди класическия за френския сблъсък между ПСЖ и Марсилия следващия уикенд.

Двубоят започна на сравнително ниски обороти. Първата интересна ситуация дойде след четвърт час, когато след статично положение топката бе пратена към играч на Страбсург, който стреля отблизо, а кълбото бе блокирано от капитана Маркиньос с ръка. Първоначално съдията не реагира, но след намеса на ВАР се стигна до дузпа. Хуакин Паничели застана зад топката и стреля в десния ъгъл, но Матвей Сафонов се изстреля и спаси по брилянтен начин изпълнението.

Този пропуск бе наказан мигновено от парижани след грешка на капитана Мамаду Сар, който изчисти в краката на Брадли Баркола, а притичалият Сени Маюлу реализира за 0:1.

Футболистите на Гари О’Нийл отговориха светкавично само пет минути по-късно, когато кълбото бе пратено на левия фланг към Бен Чилуел, той напредна и прати отлично успоредно подаване към останалия напълно сам Гела Дуе, който изравни за 1:1.

В минутите до края на първата част двата тима си размениха по още няколко опасни атаки, но без да се стига до качествени завършеци. При една такава ситуация центриране от левия фланг достигна до Ашраф Хакими, който бе изпуснат от Бен Чилуел, но ударът на мароканеца премина над вратата.

В началото на втората част отново футболистите на Гари О’Нийл не само оказваха сериозен отпор на далеч по-успешния в последните години противник, но и благодарение на отличното си движение и усилия не даваха много възможности на противника. В 52-ата минута домакините осъществиха отлична контраатака, но играч на Страсбург бе блокиран преди да стреля. В 55-ата минута появилият се от пейката Дезире Дуе стреля много опасно, но кълбото премина покрай лявата греда на Майк Пендерс.

Луис Енрике пусна в игра още Усман Дембеле и Канг Лий в опит да засили атаката на парижани, които продължаваха да изглеждат доста безидейни в предни позиции. В 74-ата минута Ашраф Хакими извърши доста грубо нарушение срещу Паничели. Първоначално реферът Ерик Валелие показа жълт картон на десния бранител, но след намеса на ВАР санкцията бе променена на червен картон.

Играчите на Гари О’Нийл опитаха да засилят пресата си, явно успокоени от това, че са с човек повече на терена, допуснаха футболистите на ПСЖ да осъществят бърза контраатака в 82-ата минута, когато резервата Канг-Ин Лий центрира от десния фланг, а врязалият се на скорост Нуно Мендеш отбеляза с глава за 1:2.

Три минути по-късно именно португалецът за малко да си отбележи автогол в опит да изчисти кълбото след подаване от фланга. В минутите до края футболистите на Страсбург продължиха да упорстват, задържайки се пред наказателното поле на ПСЖ, но без да стигат до по-сериозни положения. Така футболистите на Луис Енрике си върнаха първата позиция в шампионата.Страсбург продължава да е на седмата позиция.