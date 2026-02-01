НА ЖИВО
          Десетки хиляди излязоха по улиците на Чехия, за да подкрепят президента Павел

          1 февруари 2026 | 22:04 40
          Снимка: БГНЕС
          Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Чехия в неделя в подкрепа на либералния президент Петр Павел, предаде ДПА.

          Протестът беше организиран по призив на гражданската инициатива Милион моменти за демокрация, като демонстрантите се събраха на два големи площада в центъра на Прага.

          Поводът за недоволството е изострящият се конфликт между президента и новото дясно правителство, оглавявано от милиардера Андрей Бабиш. По данни на организаторите в демонстрацията са участвали между 80 000 и 90 000 души, които скандираха лозунги като „Не сме сами!“.

          Причина за напрежението е отказът на президента да назначи Филип Турек за министър на околната среда. Турек е почетен председател на партията „Мотористи за себе си“.

          Павел аргументира решението си с противоречиви публични изявления на Турек, които според него са несъвместими с поста на министър в демократична държава. Държавният глава публично обвини външния министър и партиен съратник на Турек – Петр Макинка – в опит за изнудване по темата.

          40-годишният Турек е критикуван за расистки и сексистки публикации в социалните мрежи, които предизвикаха широк обществен отзвук.

          Павел благодари на протестиращите за подкрепата им в социалната мрежа X.

          „В никакъв случай не е наивно да се иска защита на ценности като почтеност, истина и уважение“, написа президентът.

          Петр Павел е бивш генерал от НАТО и оглавява Чехия от март 2023 г. 64-годишният държавен глава беше пряко избран от гражданите.

          Междувременно опозицията обяви, че ще внесе вот на недоверие срещу правителството на 3 февруари, заради обвиненията в оказване на натиск върху президента. Шансовете за успех обаче се оценяват като минимални, тъй като управляващата коалиция разполага със стабилно мнозинство.

          Коалицията на партията АНO на Бабиш, „Мотористите“ и крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ контролира 108 от общо 200 места в Камарата на депутатите, долната камара на чешкия парламент.

