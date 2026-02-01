Дузпа и червен картон спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Реал Мадрид спечели трудно срещу Райо Валекано с 2:1, след като решаващият гол падна от дузпа на Килиан Мбапе в 100-ата минута. Победата идва след болезнена загуба от Бенфика с 2:4, която извади „кралете“ от Топ 8 на Шампионската лига, и показва колко напрегнато остава положението под ръководството на временния треньор Алваро Арбелоа.

В 8-ата минута Белингам напусна терена заради травма на левия крак.

Шест след това Винисиус откри резултата след впечатляващо индивидуално изпълнение. Малко по-късно бразилецът имаше шанс да удвои, но първо вратарят Баталия спаси удар на Арда Гюлер, а добавката на Винисиус не намери мрежата.

След почивката гостите изравниха. В 47-ата минута Гумбау центрира, Гарсия свали топката на Де Фрутос и тя се озова в мрежата на Тибо Куртоа – 1:1. След това Райо Валекано имаше шанс да поведе, но Андрей Рациу не успя да преодолее Куртоа, а удар на Мбапе срещна гредата.

В 80-ата минута Пате Сис бе изгонен след грубо влизане срещу Дани Себайос, оставяйки гостите с 10 души. Реал продължи да търси победата и в 100-ата минута Браим Диас бе фаулиран в наказателното поле. Килиан Мбапе реализира дузпата за крайното 2:1, а малко след това Чавария от Райо Валекано получи втори жълт картон и гостите останаха с 9 души.

Въпреки успеха, играчите на „кралете“ бяха освиркани от публиката, а Винисиус ще пропусне следващия мач срещу Валенсия заради натрупани жълти картони.