Джокович имаше сили само за един сет – Карлос Алкарас превзе Мелбърн!

Новак Джокович ще трябва да почака за титла №25 от Големия шлем. Той загуби финала на Откритото първенство на Австралия от Карлос Алкарас с 6-2, 2-6, 3-6, 7-5.

- Реклама -

За испанеца това е първи триумф в Мелбърн. Успехът му донесе и Кариерен шлем – победи във всички Мейджър турнири. До сега той имаше по два трофея от Ролан Гарос, Уимбълдън и Ю Ес Оупън.

Световният №1 изоставаше след първия сет, но обърна развоя на мача и се превърна в най-младия играч в историята, постигал Кариерен шлем.

Алкарас е едва вторият испански шампион на Aустрелиън Оупън след Рафаел Надал (2009 и 2022 г.).

От своя страна, Джокович за пръв път в кариерата си бе в ролята на губещ след финал в Мелбърн, след като спечели предходните си 10 такива двубоя. Въпреки днешното поражение, утре той ще се завърне в Топ 3 на световната ранглиста.