НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Фреска на ангел с лицето на Джорджа Мелони предизвика скандал в Италия

          1 февруари 2026 | 18:28 320
          Фреска с Джорджа Мелони
          Фреска с Джорджа Мелони
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ангел в църква в центъра на Рим беше реставриран така, че заприлича на италианския премиер Джорджия Мелони, съобщава La Repubblica.

          - Реклама -

          Впоследствие Министерството на културата обяви разследване, а самата Мелони реагира на историята с хумор.

          В статия на първа страница вестникът отбеляза, че външният вид на един от двата ангела в параклиса „Сан Лоренцо ин Лучина“ е бил променен, за да прилича на 49-годишната Мелони, първата жена, заемала поста министър-председател на Италия.

          Статията, която включва снимки преди и след, отбелязва, че ангелът преди това е изглеждал като херувим.

          Министерството на културата обяви, че е инструктирало главния инспектор на Рим за защита на художественото наследство да извърши проверка на реставрираната фреска същия ден, преди да вземе по-нататъшни решения.

          Опозиционното движение „Пет звезди“ заяви: „Не можем да позволим на изкуството и културата да рискуват да се превърнат в инструмент на пропаганда или каквото и да е друго – независимо чие лице е изобразено, дори и да е на премиера“.

          Енорийският свещеник Даниеле Микелети заяви пред информационна агенция ANSA, че украсата на капелата е била наскоро реставрирана след щети от вода. Оригиналните стенописи датират едва от 2000 г. и следователно не са защитени като културно наследство.

          Реставрацията е извършена от същия художник, създал оригиналната фреска – Бруно Валентинети. Той отрече да е променял изображението, казвайки пред репортери: „Възстанових това, което е било там преди… преди 25 години.“

          Самата Мелони публикува снимка на фреската в Instagram с надпис: „Не, определено не приличам на ангел“, добавяйки смеещо се емоджи.

          Ангел в църква в центъра на Рим беше реставриран така, че заприлича на италианския премиер Джорджия Мелони, съобщава La Repubblica.

          - Реклама -

          Впоследствие Министерството на културата обяви разследване, а самата Мелони реагира на историята с хумор.

          В статия на първа страница вестникът отбеляза, че външният вид на един от двата ангела в параклиса „Сан Лоренцо ин Лучина“ е бил променен, за да прилича на 49-годишната Мелони, първата жена, заемала поста министър-председател на Италия.

          Статията, която включва снимки преди и след, отбелязва, че ангелът преди това е изглеждал като херувим.

          Министерството на културата обяви, че е инструктирало главния инспектор на Рим за защита на художественото наследство да извърши проверка на реставрираната фреска същия ден, преди да вземе по-нататъшни решения.

          Опозиционното движение „Пет звезди“ заяви: „Не можем да позволим на изкуството и културата да рискуват да се превърнат в инструмент на пропаганда или каквото и да е друго – независимо чие лице е изобразено, дори и да е на премиера“.

          Енорийският свещеник Даниеле Микелети заяви пред информационна агенция ANSA, че украсата на капелата е била наскоро реставрирана след щети от вода. Оригиналните стенописи датират едва от 2000 г. и следователно не са защитени като културно наследство.

          Реставрацията е извършена от същия художник, създал оригиналната фреска – Бруно Валентинети. Той отрече да е променял изображението, казвайки пред репортери: „Възстанових това, което е било там преди… преди 25 години.“

          Самата Мелони публикува снимка на фреската в Instagram с надпис: „Не, определено не приличам на ангел“, добавяйки смеещо се емоджи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета

          Иван Христов -
          Бившият словашки външен министър Мирослав Лайчак се оттегля от поста съветник по националната сигурност на премиера, съобщава словашкият вестник Aktuality. Премиерът Роберт Фицо, във видео...
          Политика

          Фридрих Мерц: Европа е пред решаващ избор – активен лидер или играчка на великите сили

          Георги Петров -
          Европейският съюз е изправен пред екзистенциален избор относно своето бъдеще на световната сцена, който ще определи ролята му за десетилетия напред. Това основно послание...
          Политика

          Зеленски: Преговорите с Русия и САЩ ще се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби

          Георги Петров -
          Следващият ключов етап от дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна вече има конкретни параметри. Украинският президент Володимир Зеленски обяви официално, че новият...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions