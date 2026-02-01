Фреска на ангел с лицето на Джорджа Мелони предизвика скандал в Италия

Ангел в църква в центъра на Рим беше реставриран така, че заприлича на италианския премиер Джорджия Мелони, съобщава La Repubblica.

Впоследствие Министерството на културата обяви разследване, а самата Мелони реагира на историята с хумор.

В статия на първа страница вестникът отбеляза, че външният вид на един от двата ангела в параклиса „Сан Лоренцо ин Лучина“ е бил променен, за да прилича на 49-годишната Мелони, първата жена, заемала поста министър-председател на Италия.

Статията, която включва снимки преди и след, отбелязва, че ангелът преди това е изглеждал като херувим.

Министерството на културата обяви, че е инструктирало главния инспектор на Рим за защита на художественото наследство да извърши проверка на реставрираната фреска същия ден, преди да вземе по-нататъшни решения.

Опозиционното движение „Пет звезди“ заяви: „Не можем да позволим на изкуството и културата да рискуват да се превърнат в инструмент на пропаганда или каквото и да е друго – независимо чие лице е изобразено, дори и да е на премиера“.

Енорийският свещеник Даниеле Микелети заяви пред информационна агенция ANSA, че украсата на капелата е била наскоро реставрирана след щети от вода. Оригиналните стенописи датират едва от 2000 г. и следователно не са защитени като културно наследство.

Реставрацията е извършена от същия художник, създал оригиналната фреска – Бруно Валентинети. Той отрече да е променял изображението, казвайки пред репортери: „Възстанових това, което е било там преди… преди 25 години.“

Самата Мелони публикува снимка на фреската в Instagram с надпис: „Не, определено не приличам на ангел“, добавяйки смеещо се емоджи.