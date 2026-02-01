НА ЖИВО
          Фридрих Мерц: Европа е пред решаващ избор – активен лидер или играчка на великите сили

          1 февруари 2026 | 14:14
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейският съюз е изправен пред екзистенциален избор относно своето бъдеще на световната сцена, който ще определи ролята му за десетилетия напред. Това основно послание отправи германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за хърватската обществена телевизия ХРТ. Изявлението бе направени по време на посещението му в Загреб за участие в неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП).

          Мерц акцентира върху необходимостта от стратегическа автономност и по-силен общ глас на държавите членки.

          „Изправени сме пред въпрос от решаващо значение: дали искаме да имаме активна роля в този свят или да се превърнем в играчка на великите сили. Аз открито се обявявам за това да имаме наша собствена роля, да имаме достатъчно самоувереност, че сме силни и че сме способни да защитаваме собствените си интереси в света“, заяви категорично канцлерът пред ХРТ.

          Според него постигането на тази цел зависи от три ключови предпоставки: изграждане на сериозни отбранителни способности, повишаване на конкурентоспособността и проява на политическа решителност. Мерц отбеляза положителната тенденция, че темата за съвместната отбрана вече е централна в дискусиите на високо ниво.

          „По този въпрос като цяло имаме съгласие в Европейския съюз“, добави той, подчертавайки, че диалогът за общата сигурност е по-интензивен от всякога.

          По време на визитата си, която е първата на германски канцлер в Хърватия след ерата на Ангела Меркел, Мерц проведе и двустранна среща с хърватския премиер Андрей Пленкович. Двамата обсъдиха предизвикателствата пред разширяването на ЕС и ситуацията на Западните Балкани. Мерц изрази високо доверие в експертизата на своя хърватски колега по отношение на регионалните процеси.

          „Андрей Пленкович вероятно може да прецени това най-добре – този регион и страните от Западните Балкани. Всички ние, включително аз, разчитаме на неговите съвети, защото той познава добре този регион и участниците в него. Говорим за това, но все още нямаме решение“, посочи германският лидер относно перспективите за разширяване в контекста на новите геополитически обстоятелства.

          В разговора бе засегната и чувствителната тема за енергетиката. Канцлерът коментира енергийната трансформация на Германия, изразявайки лично мнение относно отказа от ядрена енергия.

          „Така стоят нещата – можем да съжаляваме за това и аз съжалявам. Но няма смисъл да задълбаваме върху това, решението вече е взето“, отбеляза Мерц, потвърждавайки, че решението за спиране на атомните централи е необратимо.

          Същата категоричност бе изразена и по отношение на енергийните доставки от Русия. Според Мерц връщане назад към руския газ е невъзможно, като Германия се насочва приоритетно към възобновяеми източници като вятърна и слънчевата енергия. Въпреки това, той призна необходимостта от природен газ в преходния период, като подчерта стратегическото значение на региона в този аспект.

          „В този смисъл тази част на Европа играе важна роля“, каза той, визирайки потенциала за енергийно сътрудничество, обсъждан с Пленкович.

          Посещението на Мерц в Загреб затвърди близостта в позициите между Германия и Хърватия, като канцлерът обобщи, че е в пълно съгласие с хърватския премиер, „когато става въпрос за важни политически въпроси на ЕС“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Преговорите с Русия и САЩ ще се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби

          Георги Петров -
          Следващият ключов етап от дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна вече има конкретни параметри. Украинският президент Володимир Зеленски обяви официално, че новият...
          Политика

          Паритет в Германия: Блокът на канцлера Мерц настигна крайнодесните от „АзГ“

          Георги Петров -
          Политическата картина в Германия претърпява ключова промяна в началото на годината. Обществената подкрепа за консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц бележи възход, изравнявайки се...
          Политика

          Гърция разследва масовото изкупуване на имоти от българи и турци

          Георги Петров -
          Службите за сигурност в Гърция са започнали мащабно разследване, насочено към засиленото придобиване на земя и недвижими имоти от български и турски граждани в...
          Вашият коментар
