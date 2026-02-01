Европейският съюз е изправен пред екзистенциален избор относно своето бъдеще на световната сцена, който ще определи ролята му за десетилетия напред. Това основно послание отправи германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за хърватската обществена телевизия ХРТ. Изявлението бе направени по време на посещението му в Загреб за участие в неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП).

- Реклама -

Мерц акцентира върху необходимостта от стратегическа автономност и по-силен общ глас на държавите членки.

„Изправени сме пред въпрос от решаващо значение: дали искаме да имаме активна роля в този свят или да се превърнем в играчка на великите сили. Аз открито се обявявам за това да имаме наша собствена роля, да имаме достатъчно самоувереност, че сме силни и че сме способни да защитаваме собствените си интереси в света“, заяви категорично канцлерът пред ХРТ.

Според него постигането на тази цел зависи от три ключови предпоставки: изграждане на сериозни отбранителни способности, повишаване на конкурентоспособността и проява на политическа решителност. Мерц отбеляза положителната тенденция, че темата за съвместната отбрана вече е централна в дискусиите на високо ниво.

„По този въпрос като цяло имаме съгласие в Европейския съюз“, добави той, подчертавайки, че диалогът за общата сигурност е по-интензивен от всякога.

По време на визитата си, която е първата на германски канцлер в Хърватия след ерата на Ангела Меркел, Мерц проведе и двустранна среща с хърватския премиер Андрей Пленкович. Двамата обсъдиха предизвикателствата пред разширяването на ЕС и ситуацията на Западните Балкани. Мерц изрази високо доверие в експертизата на своя хърватски колега по отношение на регионалните процеси.

„Андрей Пленкович вероятно може да прецени това най-добре – този регион и страните от Западните Балкани. Всички ние, включително аз, разчитаме на неговите съвети, защото той познава добре този регион и участниците в него. Говорим за това, но все още нямаме решение“, посочи германският лидер относно перспективите за разширяване в контекста на новите геополитически обстоятелства.

В разговора бе засегната и чувствителната тема за енергетиката. Канцлерът коментира енергийната трансформация на Германия, изразявайки лично мнение относно отказа от ядрена енергия.

„Така стоят нещата – можем да съжаляваме за това и аз съжалявам. Но няма смисъл да задълбаваме върху това, решението вече е взето“, отбеляза Мерц, потвърждавайки, че решението за спиране на атомните централи е необратимо.

Същата категоричност бе изразена и по отношение на енергийните доставки от Русия. Според Мерц връщане назад към руския газ е невъзможно, като Германия се насочва приоритетно към възобновяеми източници като вятърна и слънчевата енергия. Въпреки това, той призна необходимостта от природен газ в преходния период, като подчерта стратегическото значение на региона в този аспект.

„В този смисъл тази част на Европа играе важна роля“, каза той, визирайки потенциала за енергийно сътрудничество, обсъждан с Пленкович.

Посещението на Мерц в Загреб затвърди близостта в позициите между Германия и Хърватия, като канцлерът обобщи, че е в пълно съгласие с хърватския премиер, „когато става въпрос за важни политически въпроси на ЕС“.