НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Гърция разследва масовото изкупуване на имоти от българи и турци

          1 февруари 2026 | 10:59 290
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Службите за сигурност в Гърция са започнали мащабно разследване, насочено към засиленото придобиване на земя и недвижими имоти от български и турски граждани в северната част на страната. Информацията, потвърдена от БНР и местни медии, разкрива нарастващо безпокойство сред гръцките власти относно мащабите на инвестициите в стратегически райони.

          - Реклама -

          Данните сочат ясна тенденция при българските купувачи, които се насочват предимно към изоставени къщи в обезлюдени села. Тези имоти често се придобиват на изключително ниски цени, след което се ремонтират с цел трайно установяване. Освен жилищни имоти, съществува и интерес към търговски обекти – българи закупуват заведения, които функционират основно за обслужване на техни сънародници и турски граждани.

          Ситуацията с турските инвеститори е по-сложна и предизвиква по-сериозни опасения сред службите. За да заобиколят законовите ограничения, важащи за граждани на трети страни извън Европейския съюз, турските граждани използват български фирми, в които фигурират като съсобственици. Според информация от нотариуси и адвокати в Александруполис, по този механизъм се влагат значителни средства в хотели, заведения и луксозни имоти.

          Въпреки че според юристите европейското законодателство формално е спазено, гръцките власти подозират скрити мотиви. Съществуват опасения, че засиленият турски интерес към област Еврос може да цели постепенно икономическо и демографско овладяване на региона. Паралелно с това тече проверка за произхода на капиталите, като разследващите работят по версията, че част от средствата може да идват от сивия сектор, включително от търговия с оръжия и наркотици.

          Темата предизвика сериозен политически отзвук в Атина. Депутати от управляващата партия вече са внесли официално искане в парламента за незабавна промяна на законодателството, регламентиращо правата на чужденци да притежават собственост в страната. Напрежението ескалира миналата седмица, когато сделките в регионите на Александруполис и Кавала станаха повод за остри спорове в пленарната зала. От националистическата партия „Гръцко решение“ определиха случващото се като опасно и отправиха обвинения към българите в опит за „колонизация“ на областта Еврос.

          Службите за сигурност в Гърция са започнали мащабно разследване, насочено към засиленото придобиване на земя и недвижими имоти от български и турски граждани в северната част на страната. Информацията, потвърдена от БНР и местни медии, разкрива нарастващо безпокойство сред гръцките власти относно мащабите на инвестициите в стратегически райони.

          - Реклама -

          Данните сочат ясна тенденция при българските купувачи, които се насочват предимно към изоставени къщи в обезлюдени села. Тези имоти често се придобиват на изключително ниски цени, след което се ремонтират с цел трайно установяване. Освен жилищни имоти, съществува и интерес към търговски обекти – българи закупуват заведения, които функционират основно за обслужване на техни сънародници и турски граждани.

          Ситуацията с турските инвеститори е по-сложна и предизвиква по-сериозни опасения сред службите. За да заобиколят законовите ограничения, важащи за граждани на трети страни извън Европейския съюз, турските граждани използват български фирми, в които фигурират като съсобственици. Според информация от нотариуси и адвокати в Александруполис, по този механизъм се влагат значителни средства в хотели, заведения и луксозни имоти.

          Въпреки че според юристите европейското законодателство формално е спазено, гръцките власти подозират скрити мотиви. Съществуват опасения, че засиленият турски интерес към област Еврос може да цели постепенно икономическо и демографско овладяване на региона. Паралелно с това тече проверка за произхода на капиталите, като разследващите работят по версията, че част от средствата може да идват от сивия сектор, включително от търговия с оръжия и наркотици.

          Темата предизвика сериозен политически отзвук в Атина. Депутати от управляващата партия вече са внесли официално искане в парламента за незабавна промяна на законодателството, регламентиращо правата на чужденци да притежават собственост в страната. Напрежението ескалира миналата седмица, когато сделките в регионите на Александруполис и Кавала станаха повод за остри спорове в пленарната зала. От националистическата партия „Гръцко решение“ определиха случващото се като опасно и отправиха обвинения към българите в опит за „колонизация“ на областта Еврос.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Посланик Илашчук: Териториите не са стока, а Тръмп може да убеди Путин за траен мир

          Георги Петров -
          Мечтата за мир в Украйна остава жива, въпреки че войната е променила дълбоко съдбите на хората, градовете и цели поколения. Това заяви посланикът на...
          Политика

          Бивш министър на Словакия напусна поста си след скандала с досиетата „Епстийн“

          Георги Петров -
          Бившият министър на външните работи на Словакия Мирослав Лайчак официално подаде оставка от поста си на съветник на словашкото правителство. Решението му идва непосредствено...
          Политика

          Софийският градски съд отказа да регистрира партия „Трети март“

          Георги Петров -
          Софийският градски съд (СГС) постанови отказ за вписване в регистъра на политическа партия „Трети март“. Решението на магистратите е от 30 януари, петък, съобщиха...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions