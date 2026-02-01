Службите за сигурност в Гърция са започнали мащабно разследване, насочено към засиленото придобиване на земя и недвижими имоти от български и турски граждани в северната част на страната. Информацията, потвърдена от БНР и местни медии, разкрива нарастващо безпокойство сред гръцките власти относно мащабите на инвестициите в стратегически райони.

Данните сочат ясна тенденция при българските купувачи, които се насочват предимно към изоставени къщи в обезлюдени села. Тези имоти често се придобиват на изключително ниски цени, след което се ремонтират с цел трайно установяване. Освен жилищни имоти, съществува и интерес към търговски обекти – българи закупуват заведения, които функционират основно за обслужване на техни сънародници и турски граждани.

Ситуацията с турските инвеститори е по-сложна и предизвиква по-сериозни опасения сред службите. За да заобиколят законовите ограничения, важащи за граждани на трети страни извън Европейския съюз, турските граждани използват български фирми, в които фигурират като съсобственици. Според информация от нотариуси и адвокати в Александруполис, по този механизъм се влагат значителни средства в хотели, заведения и луксозни имоти.

Въпреки че според юристите европейското законодателство формално е спазено, гръцките власти подозират скрити мотиви. Съществуват опасения, че засиленият турски интерес към област Еврос може да цели постепенно икономическо и демографско овладяване на региона. Паралелно с това тече проверка за произхода на капиталите, като разследващите работят по версията, че част от средствата може да идват от сивия сектор, включително от търговия с оръжия и наркотици.

Темата предизвика сериозен политически отзвук в Атина. Депутати от управляващата партия вече са внесли официално искане в парламента за незабавна промяна на законодателството, регламентиращо правата на чужденци да притежават собственост в страната. Напрежението ескалира миналата седмица, когато сделките в регионите на Александруполис и Кавала станаха повод за остри спорове в пленарната зала. От националистическата партия „Гръцко решение“ определиха случващото се като опасно и отправиха обвинения към българите в опит за „колонизация“ на областта Еврос.