НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Илияна Йотова с първо изказване за следващия служебен премиер

          1 февруари 2026 | 12:00 00
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Илияна Йотова направи ключов коментар относно профила на бъдещия служебен министър-председател по време на посещението си в село Делчево, община Гоце Делчев. Основният акцент в изказването ѝ падна върху необходимостта следващият ръководител на служебния кабинет да бъде обединителна фигура, която резонира с обществените нагласи.

          - Реклама -

          „Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани“, заяви категорично Йотова пред представителите на медиите, очертавайки водещия критерий за избора.

          В рамките на визитата си тя внесе яснота и относно предстоящите стъпки в процедурата по съставяне на временното правителство. Йотова поясни, че официалното назначаване на служебен министър-председател ще стане факт, след като бъдат проведени задължителните консултации с парламентарно представените партии. По думите ѝ, тези разговори ще започнат във вторник идната седмица.

          Поводът за посещението на Илияна Йотова в югозападния регион е традиционният празник на виното, посветен на Трифон Зарезан. Тя е специален гост на честванията в село Делчево, където се отбелязва денят на лозарите и винарите.

          Илияна Йотова направи ключов коментар относно профила на бъдещия служебен министър-председател по време на посещението си в село Делчево, община Гоце Делчев. Основният акцент в изказването ѝ падна върху необходимостта следващият ръководител на служебния кабинет да бъде обединителна фигура, която резонира с обществените нагласи.

          - Реклама -

          „Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани“, заяви категорично Йотова пред представителите на медиите, очертавайки водещия критерий за избора.

          В рамките на визитата си тя внесе яснота и относно предстоящите стъпки в процедурата по съставяне на временното правителство. Йотова поясни, че официалното назначаване на служебен министър-председател ще стане факт, след като бъдат проведени задължителните консултации с парламентарно представените партии. По думите ѝ, тези разговори ще започнат във вторник идната седмица.

          Поводът за посещението на Илияна Йотова в югозападния регион е традиционният празник на виното, посветен на Трифон Зарезан. Тя е специален гост на честванията в село Делчево, където се отбелязва денят на лозарите и винарите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Посланик Илашчук: Териториите не са стока, а Тръмп може да убеди Путин за траен мир

          Георги Петров -
          Мечтата за мир в Украйна остава жива, въпреки че войната е променила дълбоко съдбите на хората, градовете и цели поколения. Това заяви посланикът на...
          Политика

          Гърция разследва масовото изкупуване на имоти от българи и турци

          Георги Петров -
          Службите за сигурност в Гърция са започнали мащабно разследване, насочено към засиленото придобиване на земя и недвижими имоти от български и турски граждани в...
          Политика

          Софийският градски съд отказа да регистрира партия „Трети март“

          Георги Петров -
          Софийският градски съд (СГС) постанови отказ за вписване в регистъра на политическа партия „Трети март“. Решението на магистратите е от 30 януари, петък, съобщиха...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions