Илияна Йотова направи ключов коментар относно профила на бъдещия служебен министър-председател по време на посещението си в село Делчево, община Гоце Делчев. Основният акцент в изказването ѝ падна върху необходимостта следващият ръководител на служебния кабинет да бъде обединителна фигура, която резонира с обществените нагласи.

„Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани“, заяви категорично Йотова пред представителите на медиите, очертавайки водещия критерий за избора.

В рамките на визитата си тя внесе яснота и относно предстоящите стъпки в процедурата по съставяне на временното правителство. Йотова поясни, че официалното назначаване на служебен министър-председател ще стане факт, след като бъдат проведени задължителните консултации с парламентарно представените партии. По думите ѝ, тези разговори ще започнат във вторник идната седмица.

Поводът за посещението на Илияна Йотова в югозападния регион е традиционният празник на виното, посветен на Трифон Зарезан. Тя е специален гост на честванията в село Делчево, където се отбелязва денят на лозарите и винарите.