      неделя, 01.02.26
          Война

          Илон Мъск спря Starlink на руските „Шахеди"

          1 февруари 2026 | 12:20
          Собственикът на SpaceX Илон Мъск заяви, че мерките, предприети за спиране на неразрешеното използване на Starlink от Русия, са дали резултати, предава УНИАН.

          Това беше посочено в отговора му на публикацията на украинския министър на отбраната Михайло Фьодоров в социалните мрежи.

          „Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ни, ако е необходимо да се направи нещо друго“, написа Мъск.

          Самият Фьодоров потвърди ефективността на предприетите мерки в отговор на Мъск.

          „Тези първоначални стъпки вече дават осезаеми резултати. Работим в тясно сътрудничество с вашия екип по следващите важни стъпки. Благодарим ви, че сте с нас. Вие сте истински защитник на свободата и истински приятел на украинския народ“, отбеляза министърът на отбраната на Украйна.

