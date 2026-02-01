Илон Мъск спря Starlink на руските „Шахеди“

Собственикът на SpaceX Илон Мъск заяви, че мерките, предприети за спиране на неразрешеното използване на Starlink от Русия, са дали резултати, предава УНИАН.

Това беше посочено в отговора му на публикацията на украинския министър на отбраната Михайло Фьодоров в социалните мрежи.

„Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ни, ако е необходимо да се направи нещо друго“, написа Мъск.

Самият Фьодоров потвърди ефективността на предприетите мерки в отговор на Мъск.

„Тези първоначални стъпки вече дават осезаеми резултати. Работим в тясно сътрудничество с вашия екип по следващите важни стъпки. Благодарим ви, че сте с нас. Вие сте истински защитник на свободата и истински приятел на украинския народ“, отбеляза министърът на отбраната на Украйна.