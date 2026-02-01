Усложняващата се зимна обстановка и интензивният снеговалеж в страната мобилизираха екипите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Над 515 снегопочистващи машини вече обработват настилките по републиканската пътна мрежа, за да осигурят проходимост при зимни условия. Въпреки усилията на пътните служби, обилният снеговалеж наложи въвеждането на временни ограничения за движението в определени планински участъци.

Заради необходимостта от почистване и осигуряване на безопасността, временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през ключови планински трасета. Засегнати са проходите Рожен, Превала и Печинско в област Смолян, както и пътната отсечка Ардино – Кърджали. Аналогични мерки са предприети и в Югозападна България, където ограниченията важат за пътя Симитли – Разлог през прохода Предела, отсечката Юндола – Разлог, както и пътя Гоце Делчев – Катунци през прохода Попови ливади в област Благоевград.

В област Пазарджик ограниченията за тежки машини обхващат направленията Велинград – Юндола и Белово – Юндола. Допълнителни рестрикции са въведени за Троянския проход, където е забранено движението на камиони над 12 тона. Шофьорите, пътуващи през проходите Превала и Пампорово, трябва задължително да подготвят автомобилите си за движение с вериги.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават водачите, че с цел повишаване на безопасността е възможно временно затваряне на отделни участъци. Тази мярка се налага за технологично време, необходимо за обработка на трасетата с инертни материали. При силен вятър, снегонавявания или силно намалена видимост, трафикът може да бъде спиран до подобряване на метеорологичните условия и цялостното почистване на платното.