      неделя, 01.02.26
          Интер победи Кремонезе  с 2:0

          До края на срещата до нов гол така и не се стигна и по този начин Интер се поздрави с успеха

          1 февруари 2026 | 21:01
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Интер победи Кремонезе като гост с 2:0 в двубой от 23-ия кръг на Серия А и по този начин събра 55 точки, утвърждавайки се на върха в класирането, където втори е Милан с 47. Успехът за “нерадзурите” дойде с голове на Лаутаро Мартинес и Пьотр Желински, които направиха така, че тимът им за запише четвърта поредна шампионатна победа, а Кремонезе да остане на 16-о място с 23 точки.  

          Интер поведе на стадион “Джовани Дзини” в 16-ата минута, когато Федерико Димарко центрира от ъглов удар и Лаутаро Мартинес вкара с глава!  

          Две минути след това топката стигна до Федерико Чекерини и той стреля, но не уцели вратата на Интер.  

          След половин час игра Луиш Енрике подаде към Пьотр Желински, който овладя топката на границата на наказателното поле и решително я прати в горния ляв ъгъл – 2:0!  

          Кремонезе можеше да върне интригата в мача, но удар на Алесио Дзербин в 84-ата минута рикошира в лявата греда.  

          До края на срещата до нов гол така и не се стигна и по този начин Интер се поздрави с успеха.  

          Спорт

          Здравко Димитров дебютира за новия си отбор при разгром

          Станимир Бакалов
          Българският национал Здравко Димитров направи официален дебут за Амедспор при разгромната победа със 7:0 в домакинството срещу Адана Демирспор от 23-ия кръг ва турската Първа лига!   Димитров влезе на терена...
          Спорт

          Появи се нов кандидат за Марин Петков

          Станимир Бакалов
          Левски е получил поредна оферта за национала Марин Петков. Най-новият кандидат за българския национал е от Саудитска Арабия, като "сините" са склонни да приемат...
          Спорт

          Левски най-после се разбра с Марселино Кареасо 

          Станимир Бакалов
          Бившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо се е разбрал с ръководството на Левски и ще заиграе на "Герена". Изключително информираният за случващото се при...
