Интер победи Кремонезе  с 2:0

Интер победи Кремонезе като гост с 2:0 в двубой от 23-ия кръг на Серия А и по този начин събра 55 точки, утвърждавайки се на върха в класирането, където втори е Милан с 47. Успехът за “нерадзурите” дойде с голове на Лаутаро Мартинес и Пьотр Желински, които направиха така, че тимът им за запише четвърта поредна шампионатна победа, а Кремонезе да остане на 16-о място с 23 точки.

Интер поведе на стадион “Джовани Дзини” в 16-ата минута, когато Федерико Димарко центрира от ъглов удар и Лаутаро Мартинес вкара с глава!

Две минути след това топката стигна до Федерико Чекерини и той стреля, но не уцели вратата на Интер.

След половин час игра Луиш Енрике подаде към Пьотр Желински, който овладя топката на границата на наказателното поле и решително я прати в горния ляв ъгъл – 2:0!

Кремонезе можеше да върне интригата в мача, но удар на Алесио Дзербин в 84-ата минута рикошира в лявата греда.

До края на срещата до нов гол така и не се стигна и по този начин Интер се поздрави с успеха.