Истинско чудо предотврати тежка трагедия в Пловдив, след като голям джип нахлу директно в ресторант в жилищен район „Тракия“. Пътнотранспортното произшествие се е разиграло около 11:30 часа, когато превозното средство буквално е влязло в закритата градина на заведението.

По време на инцидента залата е била пълна с клиенти, съобщава Би Ти Ви. Ситуацията се е развила за секунди, като автомобилът е нанесъл сериозни материални щети – изкъртени са врата, бетонни ограждения, както и радиатор от отоплителната инсталация на обекта.

Най-драматичният момент от инцидента е свързан с една от клиентките, която е обядвала в ресторанта. Жената се е озовала под джипа, но за щастие се е разминала без физически наранявания, макар и силно уплашена. Медицински екип я е прегледал на място, установявайки, че тя е невредима.

Зад волана на автомобила е бил 64-годишен мъж. Той е бил видимо шокиран от случилото се и е дал обяснение пред органите на реда, че техническа неизправност е причина за загубата на контрол. Според думите му педалът на газта е заял и той не е успял да овладее тежката машина. Направената на място проба за алкохол е отрицателна.

От полицията потвърдиха официално за случая и своевременната реакция на институциите.

„Сигнал за джип, който навлязъл в заведение в жк „Тракия“ е получен към 12 ч. днес на тел. 112. Натам веднага са насочени екипи на полицията и спешна помощ“, гласи официалното съобщение на органите на реда.

От МВР допълват детайли за състоянието на участниците и хода на разследването:

„На място медиците преглеждат една жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно. Водачът на автомобила, на 64 години, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. Предстои да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. В обясненията си мъжът посочил, че загубил контрол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е пазено от служители на Пето РУ“.