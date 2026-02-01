Иран предприе безпрецедентен дипломатически и политически ход, обявявайки официално армиите на европейските държави за „терористични групи“. Действието на Техеран идва като директен и остър отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в своя списък на терористичните организации.

Напрежението между Техеран и Брюксел достигна нова връхна точка, след като намерението за тази драстична контрамярка бе заявено първоначално в петък от Али Лариджани, генерален секретар на иранския Върховен съвет за национална сигурност. Днес решението бе потвърдено и официализирало на най-високо институционално ниво от законодателната власт в страната.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф съобщи новината от пленарната зала, подчертавайки правното основание за този акт. „Иран вече смята европейските армии за терористични групи“, заяви категорично Галибаф. Той уточни, че решението е взето в стриктно съответствие с член 7 от иранския Закон за контрамерките, който бе активиран непосредствено след действията на ЕС срещу Гвардейския корпус.

Заседанието на иранския парламент премина под знака на демонстративна солидарност. В ясен политически жест, Галибаф и останалите народни представители се явиха в залата, облечени в униформи на КГИР. Този символичен акт има за цел да покаже пълното единство между законодателната власт и елитните военни части на Ислямската република.

Политическите анализатори отчитат, че този ход бележи рязка ескалация в двустранните отношения. Обявяването на официални държавни армии за терористични структури поставя под сериозен риск съществуващите дипломатически канали и създава напрежение във военнополитическите контакти между Иран и държавите от Европейския съюз.