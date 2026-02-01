Американската космическа агенция (НАСА) постави началото на критичната двудневна тренировка, известна като „генерална репетиция“, преди зареждането с гориво на новата мегаракета, предназначена за полети до Луната. Този ключов тест е от решаващо значение за определянето на точната дата, на която четирима астронавти ще потеглят на историческа обиколка около земния спътник.

Амбицията на НАСА е в рамките на малко повече от седмица да реализира първата пилотирана мисия до Луната от 53 години насам. Екипажът, който ще напише новата глава в космическата история, включва командира Рийд Уайзман, пилота Виктор Гловър и специалистите на мисията Кристина Кох и Джереми Хансън. За да се гарантира тяхната безопасност и да се елиминира рискът от инфекции преди старта, четиримата вече са поставени под строга карантина.

Астронавтите ще следят хода на репетицията дистанционно от базата в Хюстън. Едва след като ракетата получи „зелена светлина“ за полет, те ще се отправят към Космическия център „Кенеди“ във Флорида. Този екипаж ще влезе в историята като първите хора, поели към Луната след края на програмата „Аполо“ през 1972 г.

Впечатляващата ракета Space Launch System (SLS), извисяваща се на 98 метра височина, беше позиционирана на стартовата площадка преди 13 дни. Предстоящата процедура предвижда в резервоарите на ракетата да бъдат налети над 700 000 галона (над 2,6 милиона литра) свръхстудено гориво. Тестът ще симулира пълния процес на изстрелване, като обратното броене ще бъде спряно умишлено едва 30 секунди преди момента, в който двигателите би трябвало да се възпламенят.

Първоначално репетицията беше насрочена за 31 януари, но се наложи отлагане с два дни заради силен студ. Ако утрешното зареждане с гориво премине без технически проблеми, НАСА планира да пристъпи към реално изстрелване в рамките на една седмица. Според разчетите на агенцията, 8 февруари се очертава като най-ранната възможна дата за началото на мисията.

Полетът ще се осъществи с капсулата „Орион“, монтирана на върха на ракетата носител SLS. Планът на мисията предвижда американските и канадските астронавти да извършат обиколка на Луната, без да кацат на повърхността ѝ, след което да се завърнат на Земята. Очаква се цялото пътешествие да продължи близо 10 дни и да завърши с приводняване в водите на Тихия океан.

Завръщането към лунните мисии бележи нов етап в космическите изследвания. За сравнение, по време на легендарната програма „Аполо“ (1968-1972 г.) НАСА изпрати общо 24 астронавти до Луната, като 12 от тях имаха привилегията да стъпят на повърхността ѝ.