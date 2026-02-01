Народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев очерта подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров като най-подходящата фигура за следващ служебен министър-председател. Изявлението бе направено в контекста на предстоящите консултации при президента Илияна Йотова и подготовката за организиране на честни избори.

- Реклама -

Според съпредседателя на „Да, България“ ключовият фактор при избора трябва да бъде независимостта на кандидата от политически влияния, и по-конкретно от лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Андрей Гюров и въпросът за зависимостите

Мирчев бе категоричен в оценката си за потенциалните кандидати за поста, подчертавайки необходимостта от фигура, която да гарантира честността на вота. „Кой трябва да бъде служебен премиер ще реши президентът, но логичният избор от гледна точка на това да има честни избори най-вероятно е Андрей Гюров“, заяви депутатът пред журналисти.

Основният аргумент на ПП-ДБ се корени в дистанцираността на Гюров от влиянието на Делян Пеевски. Ивайло Мирчев изрази съмнение относно самостоятелността на останалите възможни номинации за поста.

„От това, което видяхме през последните дни от потенциалните кандидати, ми е много трудно да повярвам, че има и други, които са раздалечени от Пеевски“, коментира народният представител.

Предстоящи консултации при президента

Политическият коментар дойде на фона на заявката от страна на президента Илияна Йотова за стартиране на процедурата по назначаване на служебен кабинет. Държавният глава потвърди, че назначаването на служебен министър-председател ще се случи след провеждане на задължителните консултации с парламентарно представените партии. Разговорите на „Дондуков“ 2 ще започнат във вторник следващата седмица.

Политически цели и историческа памет

Ивайло Мирчев направи коментара си в деня, в който България почита паметта на жертвите на комунистическия режим. Той бе сред политиците, присъствали на възпоменателното събитие в столицата.

Относно стратегията на коалицията в настоящата политическа обстановка, той подчерта, че основната задача на ПП-ДБ е да обединят хората от протеста и да потърсят тяхната подкрепа. „Ние имаме много ясна програма, която не се е променяла през последните осем години“, допълни съпредседателят на „Да, България“.