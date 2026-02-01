Израелски удар в южен Ливан уби мъж, армията твърди, че е поразен боец на „Хизбула“

Един човек е загинал при израелски въздушен удар в южен Ливан, съобщи АФП. Израелската армия обяви, че целта е бил боец на подкрепяната от Иран групировка Хизбула.

Израел продължава редовните си удари на ливанска територия въпреки примирието от ноември 2024 г., което трябваше да сложи край на повече от година на ескалация, включително два месеца на пълномащабни бойни действия между страните. Израелските военни обикновено заявяват, че атакуват членове или инфраструктура на „Хизбула“, като израелски части остават разположени в пет гранични района в южен Ливан, определяни от Израел като стратегически.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че ударът е поразил селото Руб Талатин, близо до израелската граница. По информация на държавната Национална информационна агенция загиналият е бил убит, докато е извършвал ремонтни дейности на покрива на къща.

От своя страна израелската армия заяви, че е ликвидирала „оперативен кадър на „Хизбула“, участвал в опити за възстановяване на терористична инфраструктура“ в района на Маркаба, съседен на Руб Талатин.

„Тези действия представляват нарушение на договореностите за прекратяване на огъня между Израел и Ливан“, посочват израелските военни.

По-рано този месец ливанската армия обяви, че е завършила първата фаза от плана си за разоръжаване на „Хизбула“ в районите южно от река Литани, на около 30 километра от израелската граница. Израел критикува този напредък като недостатъчен, докато „Хизбула“ отхвърля призивите да се откаже от оръжията си.