      неделя, 01.02.26
          Ювентус разби Парма с 4:1

          Въпреки това, тимът на Лучано Спалети се поздрави със заслужен успех в срещата

          1 февруари 2026 | 23:46
          Ювентус разгроми Парма с 4:1 като гост в двубой от 23-ия кръг на Серия А! Успехът за “бианконерите” дойде след 2 гола на Бремер и по един на Уестън Маккени и Джонатан Дейвид, като така те събраха 45 точки и излязоха на 4-о място във временното класиране, докато “дуковете”, които стигнаха до попадение чрез автогол на Андреа Камбиазо, са 16-и с 23 точки.  

          На “Енио Тардини” гостите започнаха по-силно, като в 6-ата минута удар на Франсиско Консейсао завърши с топка в напречната греда.  

          След четвърт час игра Кенан Йълдъз центрира от ъглов удар и в наказателното поле, като с топката игра Консейсао, който я прати към Бремер и той вкара с глава за 1:0! 

          В 37-ата минута Пиер Калулу прати топката в наказателното поле от дясното крило и наери Уестън Маккени, който с удар по тревата я прави в долния ляв ъгъл! 

          Второто полувреме започна с надежда за Парма, след като в 51-ата минута Андреа Камбиазо опита да изчисти топката след центриране в наказателното поле, но си вкара автогол!  

          Реакцията на Ювентус обаче бе красноречива, след като още в 54-ата минута изпълни заучен пряк свободен удар, при който Джонатан Дейвид насочи топката в близост до голлинията и Бремер я вкара в мрежата с удар отблизо! 

          Десет минути след това Консейсао нахлу в наказателното поле от дясното крило и стреля с левия крак. Едоардо Корви спаси, но топката стигна до Джонатан Дейвид и той се разписа при добавката – 4:1! 

          В добавеното време от мача „бианконерите“ стигнаха и до 5-и гол, след като Лоис Опенда бе изведен в наказателното поле от Калулу и вкара, но попадението му не бе зачетено заради засада. Въпреки това, тимът на Лучано Спалети се поздрави със заслужен успех в срещата! 

          Последвайте Евроком в Google News

