НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Катар посредничи за деескалация: Шейх Ал Тани разговаря с Иран на фона на напрежение със САЩ

          1 февруари 2026 | 03:06 70
          Снимка: Ibraheem Al Omari / AP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е провел разговори в Иран с цел деескалация на напрежението в региона, предаде АФП, позовавайки се на катарското външно министерство.

          - Реклама -

          По време на среща с Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, катарският премиер е потвърдил подкрепата на Доха за „всички усилия, насочени към намаляване на напрежението в региона“, се казва в официалното изявление.

          Разговорите се провеждат на фона на засиленото военно присъствие на САЩ край иранските брегове, където е разположена военноморска ударна група, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“. Това развитие следва заплахи на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за намеса след смъртоносните репресии срещу антиправителствени протести в Иран.

          Катар традиционно играе ролята на посредник в регионални кризи, като поддържа работни канали за диалог както със западните държави, така и с Техеран.

          Премиерът и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е провел разговори в Иран с цел деескалация на напрежението в региона, предаде АФП, позовавайки се на катарското външно министерство.

          - Реклама -

          По време на среща с Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, катарският премиер е потвърдил подкрепата на Доха за „всички усилия, насочени към намаляване на напрежението в региона“, се казва в официалното изявление.

          Разговорите се провеждат на фона на засиленото военно присъствие на САЩ край иранските брегове, където е разположена военноморска ударна група, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“. Това развитие следва заплахи на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за намеса след смъртоносните репресии срещу антиправителствени протести в Иран.

          Катар традиционно играе ролята на посредник в регионални кризи, като поддържа работни канали за диалог както със западните държави, така и с Техеран.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Най-малко 33 жертви след координирани сепаратистки атаки в пакистанската провинция Белуджистан

          Красимир Попов -
          Координирани сепаратистки нападения в пакистанската провинция Белуджистан са довели до смъртта на най-малко 33 души, сред които 15 служители на силите за сигурност и...
          Политика

          Пезешкиан увери Сиси: Иран не търси война със САЩ

          Красимир Попов -
          Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран не търси конфликт със Съединените щати, подчертавайки, че евентуален сблъсък няма да бъде от полза за...
          Политика

          Новият ръководител на мисията на САЩ пристигна във Венецуела на фона на затопляне на отношенията

          Красимир Попов -
          Новият ръководител на дипломатическата мисия на Съединените щати във Венецуела пристигна в страната, докато отношенията между Вашингтон и Каракас постепенно се възстановяват след отстраняването...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions