Катар посредничи за деескалация: Шейх Ал Тани разговаря с Иран на фона на напрежение със САЩ

Премиерът и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е провел разговори в Иран с цел деескалация на напрежението в региона, предаде АФП, позовавайки се на катарското външно министерство.

По време на среща с Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, катарският премиер е потвърдил подкрепата на Доха за „всички усилия, насочени към намаляване на напрежението в региона“, се казва в официалното изявление.

Разговорите се провеждат на фона на засиленото военно присъствие на САЩ край иранските брегове, където е разположена военноморска ударна група, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“. Това развитие следва заплахи на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за намеса след смъртоносните репресии срещу антиправителствени протести в Иран.

Катар традиционно играе ролята на посредник в регионални кризи, като поддържа работни канали за диалог както със западните държави, така и с Техеран.