      неделя, 01.02.26
          Кирил Десподов с гол и асистенция

          ПАОК отново само на точка от върха

          1 февруари 2026 | 21:54
          Сподели
          ПАОК с Кирил Десподов в състава си спечели категорично с 4:1 над гостуващия Пансерайкос в мач от 19-ия кръг на Супер Лигата в Гърция. Тимът от Солун си гарантира успеха още през първата част, когато паднаха и всичките попадения в двубоя. Точни за Александър Йеремейеф (5’), Кирил Десподов (8’), Димитрис Пелкас (19’) и Алесандро Воляко (26’) нанесоха съкрушителен удар на противника още до средата на първата част, а Волней (12’) вкара почетното попадение за гостите. Българският национал пък се отличи с гол и асистенция. По трибуните феновете пък поднесоха не по-малко впечатляващо представяне в почит на седемте фена на тима, които загинаха при катастрофа в Румъния през седмицата.

          Срещата започна отлично за домакините от Солун, които излязоха напред в резултата след центриране на Десподов и удар на Йеремейеф. Именно българският футболист удвои преднината на домакините след изстрел от близо. Гостите от Пансерайкос донякъде дори изненадващо успяха да намалят в 12-ата минута, затвърждавайки великолепния старт на двубоя. Възпитаниците на Разван Луческу продължиха да доминират и в стигнаха до трети гол още в 19-ата минута, когато Пелкас се разписа брилянтно. Именно той поднесе прекрасно центриране от фал в 26-ата минута, която даде възможност на Воляко да оформи крайния резултат още в средата на първата част и да донесе три попадения преднина на ПАОК.

          Постепенно двубоя навлезе в много по-спокойно русло и сякаш и двата отбора изчакваха срещата да завърши. Това усещане се затвърди изцяло през второто полувреме, когато едва в последните минути на двубоя солунци стигнаха до пети гол, но той бе отменен. С този успех ПАОК се изкачи до втората позиция в местната лига, изпреварвайки само с точка Олимпиакос, но и с точка по-малко от водача АЕК, от когото имат мач по-малко. Десподов и неговите съотборници ще имат изключително тежка задача в следващия си двубой, в които ще трябва да срещнат именно водача в класирането.

