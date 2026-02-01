Антарктида често е възприемана като „чужд“ континент – без градове, пътища и постоянно население, покрит единствено от лед с дебелина до 4 километра. Под тази ледена обвивка обаче се крие заплаха, която учените наблюдават с нарастваща тревога. Последните сателитни данни разкриват, че ледникът Туейтс в Западна Антарктика, известен със зловещото прозвище „ледникът на Страшния съд“, е започнал активно да се движи и да се руши.

Това явление не е просто поредната статистика в научните доклади, а предупреждение за глобални промени, които могат да засегнат всяка точка на планетата. Причината за това пробуждане са топлите океански води, които действат като киселина върху масивната основа на ледника. Те ерозират структурата му отдолу, причинявайки пукнатини и ускорявайки свличането на огромни ледени маси в океана.

Уникалната роля на Туейтс в климатичната система

Ледникът Туейтс има ключова роля за стабилността на ледената покривка в региона. С площ, почти равна на тази на Обединеното кралство, той действа като гигантска „запушалка“, която физически задържа колосални количества лед във вътрешността на континента. Специалистите предупреждават, че пълното му срутване няма да бъде изолирано събитие, а ще отприщи верижна реакция, водеща до топене на съседни ледници.

Според текущите данни, Туейтс вече губи приблизително 50 милиарда тона лед всяка година. Последствията от потенциалното му пълно разпадане са изчислени в два основни сценария. Оптимистичният вариант предвижда покачване на морското равнище с поне 60 сантиметра, което е достатъчно, за да постави под риск крайбрежните градове по света. Катастрофалният сценарий обаче чертае картина, при която морското равнище ще се повиши с 3 до 5 метра – промяна, която би довела до наводняване на цели държави и региони.

Скритата заплаха от океана

Особено тревожна е „скритата природа“ на процеса. Разрушението не идва основно от топлия въздух на повърхността, а от океанските течения, които проникват дълбоко под ледника. Този механизъм създава огромни кухини и пукнатини в основата, отслабвайки връзката на ледника с континента. В резултат на това той се плъзга все по-бързо към водата, където се разпада окончателно.

Международна експедиция търси отговори

За да разберат по-добре динамиката на този процес, екип от изследователи, организиран от Нова Зеландия, провежда сложна мисия на самия ръб на ледника. В продължение на един месец учените ще използват радари, сондажни платформи и специализирани сензори, за да изследват как топлата вода взаимодейства с ледената покривка. Целта е да се допълнят сателитните наблюдения с конкретни полеви данни.

Учените са реалисти относно резултатите от мисията – тя няма да спре топенето, но ще позволи „по-точни прогнози за бъдещето“. Това знание е критично важно за планирането на защитата на крайбрежните зони, макар да не решава първопричината за проблема.

Глобалният контекст

Ситуацията с ледника Туейтс е пряко следствие от глобалното затопляне, което се потвърждава от тревожните климатични статистики. Роман Вилфанд, ръководител на Хидрометеорологичния център, вече нарече 2025 г. една от най-топлите години в историята. Данните сочат, че средната глобална температура през последните три години (2023-2025 г.) е надхвърлила 1,5 градуса по Целзий. Тази устойчива тенденция на затопляне превръща теоретичните заплахи от миналото в днешна реалност, а съдбата на Туейтс се очертава като един от най-ясните индикатори за променящия се климат на Земята.