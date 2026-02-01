НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Лекари без граници“: Израел използва „претекст“, за да блокира хуманитарната помощ за Газа

          1 февруари 2026 | 20:24 50
          Снимка: Mohammed Abed / doctorswithoutborders.org
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Организацията Лекари без граници заяви, че решението на Израел да прекрати дейността ѝ в Ивицата Газа представлява „претекст“ за възпрепятстване на доставката на хуманитарна помощ за опустошената от войната палестинска територия.

          „Това е претекст за възпрепятстване на хуманитарната помощ. Израелските власти принуждават хуманитарните организации да направят невъзможен избор между излагането на персонала на риск и прекъсването на критично важната медицинска помощ за хора в отчайваща нужда“, заявиха от организацията.

          - Реклама -

          По-рано днес Израел обяви, че прекратява хуманитарните операции на „Лекари без граници“ в Газа, като се позова на неспособността на организацията да предостави списък на палестинския си персонал, каквото изискване са отправили израелските власти.

          От медицинската благотворителна организация подчертават, че подобни административни условия на практика блокират работата на хуманитарните екипи и застрашават достъпа на цивилното население до животоспасяваща медицинска помощ в условията на продължаващ конфликт и тежка хуманитарна криза.

          Организацията Лекари без граници заяви, че решението на Израел да прекрати дейността ѝ в Ивицата Газа представлява „претекст“ за възпрепятстване на доставката на хуманитарна помощ за опустошената от войната палестинска територия.

          „Това е претекст за възпрепятстване на хуманитарната помощ. Израелските власти принуждават хуманитарните организации да направят невъзможен избор между излагането на персонала на риск и прекъсването на критично важната медицинска помощ за хора в отчайваща нужда“, заявиха от организацията.

          - Реклама -

          По-рано днес Израел обяви, че прекратява хуманитарните операции на „Лекари без граници“ в Газа, като се позова на неспособността на организацията да предостави списък на палестинския си персонал, каквото изискване са отправили израелските власти.

          От медицинската благотворителна организация подчертават, че подобни административни условия на практика блокират работата на хуманитарните екипи и застрашават достъпа на цивилното население до животоспасяваща медицинска помощ в условията на продължаващ конфликт и тежка хуманитарна криза.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, а демокрацията изисква кураж всеки ден

          Красимир Попов -
          „Преди време децата ми ми зададоха въпрос, който кара всеки възрастен да се замисли – как трябва да мислим за връзката между миналото, настоящето...
          Война

          Русия увеличава военното си присъствие в Сумска област

          Иван Христов -
          Руските сили увеличават военното си присъствие в Сумска област. Руснаците увеличават числеността на войските си ежемесечно поне от есента на 2025 г. Това съобщава...
          Свят

          Вучич: САЩ ще ударят Иран през следващите 48 часа

          Иван Христов -
          Сръбският президент Александър Вучич смята, че САЩ ще нанесат удар по Иран в рамките на следващите 48 часа. Той заяви това по телевизия Pink. Вучич...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions