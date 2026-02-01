„Лекари без граници“: Израел използва „претекст“, за да блокира хуманитарната помощ за Газа

Организацията Лекари без граници заяви, че решението на Израел да прекрати дейността ѝ в Ивицата Газа представлява „претекст“ за възпрепятстване на доставката на хуманитарна помощ за опустошената от войната палестинска територия.

„Това е претекст за възпрепятстване на хуманитарната помощ. Израелските власти принуждават хуманитарните организации да направят невъзможен избор между излагането на персонала на риск и прекъсването на критично важната медицинска помощ за хора в отчайваща нужда", заявиха от организацията.

По-рано днес Израел обяви, че прекратява хуманитарните операции на „Лекари без граници“ в Газа, като се позова на неспособността на организацията да предостави списък на палестинския си персонал, каквото изискване са отправили израелските власти.

От медицинската благотворителна организация подчертават, че подобни административни условия на практика блокират работата на хуманитарните екипи и застрашават достъпа на цивилното население до животоспасяваща медицинска помощ в условията на продължаващ конфликт и тежка хуманитарна криза.