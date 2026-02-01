НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски най-после се разбра с Марселино Кареасо 

          Марселино Кареасо се превръща в третото зимно попълнение на "сините"

          1 февруари 2026 | 20:57 20
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо се е разбрал с ръководството на Левски и ще заиграе на „Герена“. Изключително информираният за случващото се при „сините“ Слави Борисов съобщи новината, на която БЛИЦ получи потвърждение.

          - Реклама -

          „Кареасо е наш“, написа администраторът на популярната група във „Фейсбук“ „С Левски до края“. 

          26-годишният колумбиец се очаква утре да премине медицински прегледи и да сложи подписа си под договора си с Левски. Преговорите между „сините“ и Кареасо доста се проточиха, но в крайна сметка страните са постигнали споразумение. 

          Бившият цесекар ще се превърне в третото ново попълнение на Левски през зимата след Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Първият бе привлечен от Ботев (Пловдив), като „сините“ се възползваха от освобождаващата му клауза, а колумбийският нападател бе купен от Локомотив (Пловдив).

          Кареасо стана свободен агент след раздялата с Аполон (Лимасол). За четири месеца при кипърците той взе участие само в 6 мача. 

          Колумбиецът беше част от ЦСКА от септември 2022 г. до миналото лято. За три сезона записа 97 срещи и 11 гола за „армейците“. 

          Бившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо се е разбрал с ръководството на Левски и ще заиграе на „Герена“. Изключително информираният за случващото се при „сините“ Слави Борисов съобщи новината, на която БЛИЦ получи потвърждение.

          - Реклама -

          „Кареасо е наш“, написа администраторът на популярната група във „Фейсбук“ „С Левски до края“. 

          26-годишният колумбиец се очаква утре да премине медицински прегледи и да сложи подписа си под договора си с Левски. Преговорите между „сините“ и Кареасо доста се проточиха, но в крайна сметка страните са постигнали споразумение. 

          Бившият цесекар ще се превърне в третото ново попълнение на Левски през зимата след Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Първият бе привлечен от Ботев (Пловдив), като „сините“ се възползваха от освобождаващата му клауза, а колумбийският нападател бе купен от Локомотив (Пловдив).

          Кареасо стана свободен агент след раздялата с Аполон (Лимасол). За четири месеца при кипърците той взе участие само в 6 мача. 

          Колумбиецът беше част от ЦСКА от септември 2022 г. до миналото лято. За три сезона записа 97 срещи и 11 гола за „армейците“. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Появи се нов кандидат за Марин Петков

          Станимир Бакалов -
          Левски е получил поредна оферта за национала Марин Петков. Най-новият кандидат за българския национал е от Саудитска Арабия, като "сините" са склонни да приемат...
          Спорт

          Борусия Дортмунд трепери до края, но обърна последния

          Станимир Бакалов -
          Борусия Дортмунд победи Хайденхайм с 3:2 като домакин в двубой от 20-ия кръг на Бундеслигата и по този начин скъси изоставането си от лидера...
          Футбол

          Приказката на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед продължава

          Николай Минчев -
          Манчестър Юнайтед постигна драматична победа с 3:2 над Фулъм и се изкачи до четвъртото място във временното класиране на Висшата лига.  В началните минути домакините...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions