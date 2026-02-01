Левски най-после се разбра с Марселино Кареасо 

Бившият футболист на ЦСКА Марселино Кареасо се е разбрал с ръководството на Левски и ще заиграе на „Герена“. Изключително информираният за случващото се при „сините“ Слави Борисов съобщи новината, на която БЛИЦ получи потвърждение.

„Кареасо е наш“, написа администраторът на популярната група във „Фейсбук“ „С Левски до края“.

26-годишният колумбиец се очаква утре да премине медицински прегледи и да сложи подписа си под договора си с Левски. Преговорите между „сините“ и Кареасо доста се проточиха, но в крайна сметка страните са постигнали споразумение.

Бившият цесекар ще се превърне в третото ново попълнение на Левски през зимата след Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Първият бе привлечен от Ботев (Пловдив), като „сините“ се възползваха от освобождаващата му клауза, а колумбийският нападател бе купен от Локомотив (Пловдив).

Кареасо стана свободен агент след раздялата с Аполон (Лимасол). За четири месеца при кипърците той взе участие само в 6 мача.

Колумбиецът беше част от ЦСКА от септември 2022 г. до миналото лято. За три сезона записа 97 срещи и 11 гола за „армейците“.