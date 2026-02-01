НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Ливърпул срази Нюкасъл с 4:1 

          1 февруари 2026 | 00:02
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ливърпул срази Нюкасъл с 4:1 в мач от 24-ия кръг в английската Висша лига, игран на стадион „Анфийлд“.

          Началото беше доста постно за стандартите и на двата отбора, а по традиция през този сезон шампионът Ливърпул първи „глътна вода“. Това се случи в 36-ата минута, когато Антъни Гордън откри резултата.

          Мърсисайдци, които изживяват един от най-горчивите си сезони в първенството напоследък с оглед серията от издънки, обаче сътвориха пърлен обрат до почивката.

          Един от най-добрите в техните редици за последните няколко месеца Юго Екитике блесна с гръм и трясък, разписвайки се два пъти в рамките на три минути (41-а и 43-а минута). Първата асистенция беше дело на Флориан Вирц, а след това голова подаване записа защитникът Милош Керкез.

          Като цяло първата част беше много равностойна (8:6 удара за домакините и 61% владеене на топката в тяхна полза).

          След почивката Ливърпул тотално надигра „свраките“ и беше въпрос на време да дръпне в резултата с още по-голяма разлика.

          Логичното се случи в 67-ата минута, когато човекът под пара в отбора Флориан Вирц вкара след подаване на Мохамед Салах. За критикувания в началото на сезона германец това бе шести гол в последните 11 мача на отбора, като в този период от време той постигна и три асистенции.

          Чак след това Нюкасъл се активизира в предни позиции се опита да сътвори нещо опасно, но Алисон Бекер и защитниците пред него действаха на висота. До края на редовното време гостите не отправиха нито един точен за вторите 45 минути и загубиха заслужено.

          В 93-ата минута централният защитник на Ливърпул Ибрахима Конате реагира най-добре в близост до голлинията на противника и оформи крайния резултат.

          Ливърпул събра 39 точки и се доближи на една точка от четвъртия Челси. Нюкасъл потъна до десета позиция с 33 пункта в актива си.

