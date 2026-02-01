НА ЖИВО
          Спорт

          Локо (Пд) се отказа от Лукас Салинас

          "Смърфовете" се прибраха от Белек

          1 февруари 2026 | 23:38
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Тимът на Локомотив (Пловдив) се прибра благополучно от двуседмичния си подготвителен лагер в Белек тази вечер.  

          Пловдивчани ще имат два дни почивка и ще подновят тренировки в сряда.  

          С отбора не се завърна Лукас Салинас. Пробният период на бразилския полузащитник приключи и той няма да продължи тренировки с „черно-белите“. 

          Салинас е носител на Купата и Суперкупата на България с „черно-белите“. Той има общо 71 мача за Локомотив, в които е отбелязал 6 попадения.

          Първата официална среща на Локо Пловдив за календарната година е срещу Славия – в неделя (08.02) от 14:15 часа в София. 

