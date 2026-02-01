Манфред Вебер призова ЕС да обсъди европейска рамка за ядрена защита

Лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер призова държавните и правителствените ръководители на ЕС да започнат разговори за изграждането на европейска рамка за ядрена защита, съобщава изданието The Brussels Times.

Вебер направи изявлението си в Загреб след среща на ЕНП, като определи предложението на френския президент Еманюел Макрон Франция да предостави ядрения си арсенал в рамките на подобна инициатива като „щедър жест“. По думите му последните политически развития в Съединените щати правят темата особено актуална.

Като заместник-председател на баварския Християнсоциален съюз Вебер подчерта, че европейските лидери трябва да се възползват от предложението на Макрон и да започнат конкретен диалог. Той ги насърчи да обсъдят по какъв начин френските ядрени сили могат да допринесат за сигурността на Европа, като определи подобни разговори като необходими и неизбежни.

Макрон лансира идеята за европейско партньорство в ядреното възпиране още през 2020 г., по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Тогава предложението срещна сдържана реакция от тогавашния германски канцлер Ангела Меркел и нейния наследник Олаф Шолц. Настоящият канцлер на Германия Фридрих Мерц обаче потвърди готовността си за диалог, включително по време на посещението си в Париж през май.

Франция и Обединеното кралство са единствените европейски държави с ядрено оръжие, като Великобритания вече не е член на ЕС. По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира САЩ разполагат с над 1770 готови за използване ядрени бойни глави, докато френският арсенал се оценява на около 280.

В момента ядреното възпиране на НАТО се основава основно на американски оръжия, като приблизително 100 ядрени бойни глави се смята, че са разположени на територията на Европа. Макар да се предполага, че се намират в страни като Белгия, Германия, Нидерландия, Италия и Турция, официално потвърждение за това няма.