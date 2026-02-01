Изкуственият интелект променя фундаментално структурата на технологичните гиганти, като позволява на отделни служители да поемат обем от задачи, който доскоро е изисквал усилията на цели отдели. Това заяви главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг в разговор с анализатори, подчертавайки, че компанията целенасочено инвестира в „AI-native“ инструменти за повишаване на индивидуалната продуктивност.

Въвеждането на тези технологии води до осезаемо „сплескване“ на организационната структура в технологичния гигант. Според Зукърбърг вече са налице реални проекти, които се изпълняват от един изключително квалифициран специалист, вместо от десетки хора. Тази трансформация променя и стратегията за наемане на Meta – фокусът се измества от масовото разширяване на екипите към привличането на ограничен брой висококвалифицирани кадри, способни да използват пълния потенциал на алгоритмите.

Ключов фактор за скока в продуктивността е внедряването на т.нар. agentic coding – AI системи, които самостоятелно подпомагат писането, анализа и поддръжката на програмен код. Благодарение на подкрепата от интелигентни софтуерни агенти, един инженер може да управлява мащабни проекти, немислими за индивидуална работа в миналото. Успоредно с това, компанията планира да увеличи разходите си за AI инфраструктура с между 60% и 87% през тази година.

Въпреки тенденцията към оптимизация и по-компактни екипи, Meta продължава да бъде активен играч на пазара на труда. Финансовият директор на компанията отчита ръст на служителите с около 6% през последната година, като новите позиции са стратегически насочени към монетизацията, инфраструктурата, вътрешните AI лаборатории и регулаторните дейности.

Процесите в Meta са част от по-широка тенденция в индустрията. Още през 2024 г. главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман прогнозира появата на компании с оценка от милиарди долари, управлявани практически от един човек – сценарий, който става реалистичен за първи път в историята. Подобни действия за съкращаване на управленските нива и преминаване към по-плоски структури вече се наблюдават при Amazon, Intel и Google, както и в търговски вериги като Walmart.

Зукърбърг е категоричен, че основното предизвикателство пред тази трансформация в момента не е човешкият капитал, а технологичният ресурс. Търсенето на изчислителна мощ надвишава темповете на изграждане на нова инфраструктура. Въпреки това той посочи, че 2026 г. ще бъде годината, в която изкуственият интелект ще започне „драматично да променя начина, по който работим“, а амбицията на Meta е да се превърне в най-доброто място за специалисти, търсещи максимално индивидуално въздействие.