Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев направи обстоен анализ на геополитическата ситуация, фокусирайки се върху действията на европейските държави и управленския подход на американския президент Доналд Тръмп. В интервю за световни и руски медии бившият държавен глава на Руската федерация заяви, че Европа не е успяла да постигне целите си в Украйна, като вместо това е нанесла сериозни икономически щети на самата себе си.

По думите на Медведев, опитите на европейските сили да нанесат „стратегическо поражение на Русия“ не са довели до резултат. Той изрази недоумение от политическите ходове на Стария континент.

„Европа много ме изненада“, сподели Медведев в разговор с Ройтерс, ТАСС и военния блогър „WarGonzo“. Той допълни критичната си оценка с думите: „Защото Европа подкопава основите на собственото си съществуване със собствените си действия. Това е просто удивително“.

Според неговите наблюдения, въпреки усилията на западните държави, те „не са постигнали нищо“ в стремежа си да победят Москва.

Акцент в интервюто бе поставен и върху фигурата на президента на САЩ Доналд Тръмп. Медведев очерта амбицията на американския лидер да остави значима следа в глобалната политика.

„Тръмп, това е очевидно, иска да остане в историята като миротворец. И той се старае. Някъде му се получава, другаде – не. Но той наистина се старае да го прави“, отбеляза бившият руски премиер.

Медведев анализира и специфичния стил на комуникация на Тръмп, който според него променя правилата на политическото управление чрез директна връзка с аудиторията.

„Той е човек, който въвежда напълно нови начини на управление. Обърнете внимание – това е първият президент на САЩ, който управлява страната чрез социалните мрежи: чрез „Трут соушъл“ и чрез „Екс“, коментира той.

Русия уважава избора на американския народ, подчерта Медведев, но направи и профил на преговорните тактики на Тръмп, базирани на бизнес миналото му. Според него Тръмп „като бивш бизнесмен – а бивши бизнесмени няма, както и няма някои други бивши категории – винаги действа безцеремонно“.

„Първо ще ви уплаши, после ще отстъпи, а вие ще се съгласите на половината от условията му“, обясни схемата Медведев, като отбеляза, че „това е доста ефективно – и в отношенията с Великобритания, и с други европейски държави, и с множество други страни“.

По отношение на възприемания хаос около американския президент, Медведев изрази мнение, че това е по-скоро стратегия, отколкото липса на контрол.

„Той е емоционален човек, но от друга страна този хаос, за който е прието да се говори и който пораждат неговите действия, не е точно такъв. Очевидно е, че зад това се крие напълно осъзната и грамотна линия“, категоричен бе той, определяйки управлението на Тръмп като „оригинално, но в определени отношения напълно ефективно“.

В заключение Дмитрий Медведев направи сравнение с предходната администрация във Вашингтон, отбелязвайки, че бившият президент Джо Байдън е избягвал всякакви контакти с руската страна.