Наско Сираков скочи срещу назначението на ВАР-съдията за Суперкупата

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с изявление преди мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Срещата на 3 февруари на националния стадион „Васил Левски“.

Сираков е категоричен, че е неприемливо наряд за този мач да получава Венцислав Митрев. Той ще бъде във ВАР стаята, докато главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.

Именно Митрев бе замесен в една от спорните ситуации в последните мачове на Левски с Лудогорец. През септември 2025 г. съдията Радослав Гидженов първо отсъди, а след разговор с ВАР операторите, отмени дузпа за „сините“. От разсекретените записи на разговорите в ситуацията се чува как един от операторите (сред тях и Митрев) казва: “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”. Мачът завърши 0:0.

„Уважаеми левскари, предстоят изключително важни месеци за “Левски”. Разбирам еуфорията – атмосферата около отбора е невероятна, но няма да се уморя да повтарям – още нищо не сме спечелили и ни чакат сериозни битки.

Трансферният прозорец се оказа по-сложен от очакваното, но там не отстъпихме. Отговорихме на всичко, което хвърлиха срещу нас, и записахме две ключови победи, защото имаме изключителен екип, който работи отдадено и без почивка. Отне време да подредим къщата си, но днес в “Левски” работят професионалисти на всички нива и в главите ни няма друга мисъл, освен победа.

Постигането на целите ни ще изисква още много работа, саможертви и битка за всеки сантиметър – на терена и извън него. На 29.09.2025 г. в централата на БФС се проведе среща между представители на “Левски” и Съдийската комисия. На нея бяха поети ясни ангажименти, които по-късно комисията обяви публично. Подобрена комуникация с отборите и обществеността, регулярни брифинги за спорните моменти и взаимно уважение между страните. Смея да твърдя, че тази среща доведе до едни от най-спокойните месеци в отношенията между ПФК “Левски” и Съдийската комисия за последните години.

Срещата и публично изразените позиции бяха провокирани от спорни решения на ВАР екипа в мача ни срещу “Лудогорец”. Няколко месеца по-късно част от обещаното от другата страна не се е реализирало. Ние отново ще играем срещу “Лудогорец”, а за главен ВАР съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: „Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш“. Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си.

Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така”. Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови. Благодаря ви, че сте зад нас. Ще се видим на мача!

Наско Сираков, президент на ПФК „Левски“ и председател на Надзорния съвет“, написа мажоритарният собственик на „сините“.