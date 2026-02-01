НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Война

          Най-малко 12 души загинаха при руска атака с дрон срещу автобус с миньори в Украйна

          1 февруари 2026 | 20:27 30
          Снимка: БГНЕС
          Най-малко 12 души са загинали, а седем са ранени при руска атака с дрон срещу автобус, превозващ миньори в централно-източната част на Украйна, съобщиха официални представители.

          Инцидентът е станал в близост до град Тернивка, в Днепропетровска област, на около 65 километра от фронтовата линия, по информация на полицията.

          От DTEK – най-голямата частна енергийна компания в Украйна, заявиха, че жертвите са служители на техни минни обекти, които са пътували след края на работната си смяна, предаде АФП.

          Снимки, разпространени от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, показват силно повреден автобус – със счупени странични прозорци и предно стъкло, висящо от рамката.

          „Вражеският дрон удари близо до фирмен автобус в района на Павлоград. По предварителни данни 12 души загинаха, а още седем бяха ранени, съобщи в Telegram Олександър Ганжа, ръководител на регионалната военна администрация.

          По-рано същия ден друга атака с дронове в региона е отнела живота на мъж и жена в град Днипро, допълни Ганжа в отделна публикация.

          Атаките са извършени в деня, в който трябваше да приключи обявеното едностранно намаляване на руските удари срещу Украйна, за което по-рано съобщи Доналд Тръмп.

          Тръмп заяви на 29 януари, че руският президент Владимир Путин е изразил готовност да спре ударите срещу Киев и „различни градове“ по време на студеното време.
          Условията на договорката обаче не бяха публично разяснени, а Кремъл не потвърди официално подобно времево обвързване.

          По-рано днес руски дрон е ударил родилен дом в южната украинска област Запорожие, при което най-малко седем души са били ранени, включително две жени, намирали се на медицински преглед, съобщи регионалният губернатор.

          

