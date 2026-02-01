НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Най-малко 33 жертви след координирани сепаратистки атаки в пакистанската провинция Белуджистан

          1 февруари 2026 | 03:09 00
          Снимка: БГНЕС
          Координирани сепаратистки нападения в пакистанската провинция Белуджистан са довели до смъртта на най-малко 33 души, сред които 15 служители на силите за сигурност и 18 цивилни, предаде АФП. Атаките са част от продължаващото въоръжено въстание в югозападния регион на страната.

          По данни на военните при последвалите операции са били ликвидирани 92 бойци, включително трима атентатори самоубийци. Нападенията са извършени едновременно на няколко места – в столицата Куета, в пристанищния град Гвадар и в други райони на провинцията.

          Властите съобщиха, че бойци са отвлекли заместник-областен управител, атакували са полицейски участъци и са освободили най-малко 30 затворници от местен арест, като са отнели оръжие и боеприпаси. В резултат на атаките мобилните комуникации са били прекъснати, движението – сериозно затруднено, а железопътният транспорт в цялата провинция е спрян.

          Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф похвали силите за сигурност за бързата им реакция и заяви, че борбата срещу тероризма ще продължи до пълното му изкореняване. Той отново обвини Индия, че подкрепя сепаратистките групировки – твърдение, което Делхи отрича.

          Отговорност за нападенията пое Белуджистанска освободителна армия, която заяви, че е атакувала военни и полицейски обекти, както и представители на гражданската администрация, включително чрез самоубийствени атентати. Групировката допълни, че е блокирала основни пътни артерии, за да възпрепятства военните операции.

          Белуджистан остава най-бедната провинция на Пакистан, въпреки значителните си природни ресурси, и от години е сцена на сепаратистко насилие. През последните месеци атаките зачестиха, включително нападения срещу влакове, хотели и обекти на силите за сигурност, при които загинаха десетки хора.

