          Обилен снеговалеж в област Хасково, пътищата остават проходими

          1 февруари 2026 | 20:28 40
          Снимка: БГНЕС
          В цялата област Хасково се наблюдава обилен снеговалеж, като към момента пътната обстановка е нормална и всички пътища са проходими, съобщиха от Областната администрация.

          Пътните артерии се обработват своевременно срещу заледяване, като в дейностите са ангажирани 60 снегопочистващи машини. Екипите на отговорните служби са в пълна готовност и работят денонощно, уверяват от ОА-Хасково.

          Към този момент няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване, както и няма сигнали за бедстващи хора.

          „Апелирам към водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с автомобили, оборудвани за зимни условия“, призова Стефка Здравкова, областен управител на Хасково.

          За утрешния ден е обявен жълт код за снеговалежи за област Хасково, както и за цялата страна, сочи прогнозата на метеоролозите.

